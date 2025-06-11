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準台大碩士生控「被駭客取消報到」　校方駁斥：以前從沒發生過

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳姓學生指控已經錄取台大碩士班，卻遭到竄改導致喪失資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大碩士班錄取名單早在今年3月公告。但一名陳姓學生指控，自己正取台大資格遭到不明人士冒名竄改成「錄取放棄」，質疑網站遭非法入侵，發現後向台大提出陳情及異議，要求恢復學籍。台大今（11日）表示，過往從未發生類似事件，不能以單一個案就說官網有駭客入侵，校方將參酌相關證據後依程序開會討論。

陳姓學生向《ETtoday新聞雲》投訴，今年3月初錄取台大光電工程研究所114年碩士班正取學生資格，3月25日在招生報到網站報到成功，4月14日由吳姓教授簽核為實驗室研究生，但6月2日晚上卻被同學告知，在台大報到網站顯示放棄報到。

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陳生指出，台大碩士班一直是他努力的終極目標，既然達標了，當然不可能放棄，而且台大教務處提供資料，網站上顯示放棄的時間，自己正搭火車前往宜蘭探望母親，這證據顯示不是自己去更改，更拿出訂票證據，但台大仍不採信。他最後只好前往派出所報案，提告「妨害電腦使用罪」，也希望台大恢復自己學籍。

台大則表示，本案學生家長已多次和學校溝通，關於該生的入學權益事宜，台大將參酌相關證據，盡快依行政程序召開招生委員會會議，在考量該生權益為前提之下，依該會議結論而定。

台大強調，經過清查台大歷年考試，除本案外，從未發生類似事件，僅以單一個案即推論台大官網有「駭客入侵」或「資安漏洞」，在無證據下難免言過其實。

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