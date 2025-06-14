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重考一年就上台大醫學系！醫「先做1件事」：不捨但沒辦法

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

沈政男醫師分享自己重考一年考上台大醫科的心路歷程，他決定重考後，第一件事就是「把所有課外書收起來」，和它們說聲「明年再見」，因為他知道，若心裡還掛著喜歡的東西，專注力會被分散，「心裡面感到一陣不捨，但這是沒辦法的事。」

他回憶，第一次聯考失利後，雖然還有不錯的科系可念，但他毫不猶豫選擇重考。補習費五萬元，家裡只剩八萬存款時，他在一中街補習班看到廣告寫著「台大醫科班，本屆聯考成績XXX分以上免學費」，成績達標的他立刻報名。

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重考前，他說自己做的第一件事，就是把自己有興趣的課外書收起來「心裡面感到一陣不捨，但這是沒辦法的事。我跟書說：明年再見！」再來，是到成功嶺當完六週大專兵，「這不一定要，但補習班建議先去當兵，可讓心情更篤定。」他上成功嶺時，還特地帶上「高中課程學習綱要」檢查自己學得不夠紮實的部分。

他表示，在補習班的時候是一段嚴格自律的日子，「重考就是每天讀書到昏天暗地，有時半夜三點才睡覺，讀累了起身看看外頭遠方的燈火，想像幾個月後就能在大學校園快樂遨遊，便有了衝勁。」

沈政男透露，他在補習班的模擬考成績沒有特別好，所以那時他沒有一定要考上台大，仍是只要有醫學系就好。重考完他稍微算了算分數，覺得可以上陽明醫學系。最後收到聯考成績單，是555.56分，順利考上台大醫科。

考上後，他在台中速食店打工，補習班吳姊甚至親自上門請他回班裡做招生工作。他也短暫當過家教，但發現學生沒有進步就主動辭退，臨走還退回兩千元家教費。他最後寫下「轉眼都過了將近四十年。」一場考試改變命運的故事，他用行動證明，只要願意清空內心雜念，全心投入，理想不會太遙遠。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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