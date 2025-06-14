藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

▲台北市議員柳采葳。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨反制大罷免，不過傳出台北市黨部資金方面短缺，代理主委北市議長戴錫欽要求議員們先繳交今年該負責的10萬元職務捐，度過關鍵時刻。對此，國民黨北市議員柳采葳今（14日）表示，今年黨難在即，所以糧草有不足的狀況，但大家共赴黨難，絕對全力以赴。

北市5名藍委面臨罷免危機，國民黨全力反制，對於戴錫欽要議員先繳今年職務捐10萬元。柳采葳表示，這過去一直都有，因為有一年期限，比較多人會壓在後面幾個月份去繳，今年黨難在即，所以糧草有不足的狀況。過去國民黨北市主委黃呂錦茹一手包辦北市黨部的經費等，現在她不在，的確有一些預算的當務之急，但大家共赴黨難，絕對全力以赴，她還沒繳，會趕快把職務捐湊齊。

議員李明賢說，通常繳責任額的時間是9月、下半年才開始，今年因應大罷免選戰，確實黨部糧草確實不足，黨內可能有些議員會有不同聲音，但大敵當前，情況不一樣，希望大家共體時艱。因為罷免不得募款，需要靠各級民代大家一起努力，他下周會儘速繳納。

另，李明賢也提到，下周六在榮星花園會有大型的雙北聯合造勢，北市黨部也規畫7月5日在市府路辦大型造勢活動，希望組織動員把選票催出來。這些都需經費，議員們只好勒緊褲帶，盡量把責任額補足，心有餘力可多捐，請大家多盡棉薄之力。