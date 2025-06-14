胡志強喊全力支持盧秀燕選黨主席　盧：國民黨人才濟濟

▲前台中市長胡志強舉行新書分享會，接受媒體聯訪時強調，全力支持台中市長盧秀燕選國民黨黨主席。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

前台中市長胡志強推出新書《我是胡志強，今天來報到》，今（14）日於台中林酒店舉行新書發表會，胡志強今天面對媒體訪問國民黨黨主席議題，直言表示「個人全力支持盧秀燕選黨主席」、「盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天就快要到了！」

胡志強表示，個人全力支持盧秀燕選黨主席，國民黨現在一定要團結、一定要加油、一定要奮鬥到底；胡志強也提到，昔日常被江丙坤先生介紹，說「胡志強是國民黨的明日之星，但自己等了很久，明天都沒有來」；胡志強話鋒一轉強調，「我覺得盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天快要到了」。

對此，盧秀燕回應，國民黨人才濟濟，如果要選，(在場)這些人都是人選；胡市長、郝龍斌市長、江啟臣副院長以及在場委員們都是明日之星，都有機會。盧秀燕強調，今天唯一主角是胡市長，把光芒都給他，大家都不能搶風采。

胡志強表示，擔任台中市長是他從政生涯中最重要的一段歷程，此次能在家鄉舉行新書分享會，倍感溫馨，也感謝盧秀燕市長親自出席，也高度肯定她的施政風格，讓台中在建設、福利、文化與永續等領域表現出色。