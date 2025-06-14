5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

▲小黨聯軍「大罷免三階啟動」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者杜冠霖／台北報導

全台最大規模罷免行動進入關鍵第三階段！今（14）日上午，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟與辜寬敏基金會等政黨與社團，在立法院正門口共同召開「大罷免三階啟動」記者會宣布，將正式啟動全台宣傳行動，首站即前往花蓮，訴求擒賊先擒王，罷免國民黨黨團總召傅崐萁。

台灣基進黨主席王興煥表示，大罷免不是藍綠對決，而是「拒絕中國統治」的公民行動。傅崐萁案已實質挺進第三階段，31席罷免案即將陸續進入投票，這是一場對親中代理人結構的集體反擊。「我們要的是全民出擊，全光譜動員，拉高聲勢、凝聚共識，展現本土陣營的社會責任與政治決心。」

時代力量黨主席王婉諭強調，這不是為誰，也不是反對誰，而是對踐踏民主紅線者的責任追究，「國會失控、制度潰堤，傅黃集團讓台灣民主處於危機邊緣。從罷免傅崐萁開始，我們要喚回人民主體，重建台灣的責任政治。」

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則直指傅崐萁是「國會災難的總指揮」，指出其帶頭推動違憲擴權的調查權修法、封殺釋憲管道、刪減業務預算與扭曲罷免制度等七大惡行。他引述綠黨創黨前輩李喬名言：「台灣有難，反抗就是愛」，強調「罷免，就是對民主的愛。」

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵則以平實語調強調罷免的「民主日常性」，呼籲台灣人重新理解罷免制度的正面意義：「不是報仇，是溫柔而堅定的提醒──政治人物不能辜負人民。」

馮光遠則以其「更生人」身份幽默開場，指出自己曾因批評黨國人物坐牢20日，但不悔初衷，今以守法的更生人身份，正告傅崐萁：「你也該當個守法的更生人。」他直言：「罷免不是犯罪，是對社會有益的民主行動。傅崐萁失去保護傘後，司法才能追訴其應負的責任。」

此次記者會結束後，各黨代表宣布，將即刻啟程，前往花蓮展開為期兩天的罷免宣講行動，與地方公民團體合力宣傳三階投票的重要性。未來，民主行動隊也將陸續走訪雙北、台中、新竹等地，讓每一位公民都能在民主進程中「站出來、投下去」，讓政治人物知道，人民的力量不容輕視。