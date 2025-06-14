　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

▲▼綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

▲綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民團所發起的大罷免進入第三階段，預計七月底至八月初舉行罷免投票。民進黨新北市黨部今（14）日於板橋舉辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，除邀請新北市各區立委、議員等黨公職與團體代表，也邀請新北市各區公民團體一同與會，並於會議中討論三階罷免情勢，以及黨部相應策略與規劃，盼與公民團體對接需求後，待中選會一公告新北各區罷免案投票日，立即發動掃街、站路口，配合網路文宣、媒體宣傳等陸、空戰策略，全力協助民團罷免不適任立委。

隨著大罷免進入第三階段，民進黨新北市黨部也立即與各區公民團體對接，並於今日召開首場工作會議。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，這場罷免行動不是為了任何政黨，而是為了恢復國會秩序，抵抗藍白毀憲亂政的行為所發起，因此她非常感謝公民團體這段時間以來頂住壓力，一個個站出來推動罷免行動。

蘇巧慧強調，除了有公民團體走在最前面，也感謝新北黨務團隊與各個立委、議員黨公職都一起支援二階罷免，在最後階段派出基層黨工、各辦公室的助理，每天不論風吹日曬都扎扎實實的走上街頭，從早上站到晚上，和公民團體一起收連署書，才能在截止日前全數送件。

蘇巧慧指出，今天邀請黨公職一起出席工作會議，就是希望再次號召新北黨公職夥伴在三階盡全力協助公民團體，透過組織動員、網路文宣與媒體宣傳等陸空戰策略，在短短一個月左右的時間，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

針對網路社群文宣部分，新北黨部目前除已設計好摺頁傳單、口罩、手舉牌等文宣品樣張，供公民團體志工掃市場、辦活動時可發送，也將提供多面看板點位，讓公民團體可在最短時間內宣傳罷免行動。

蘇巧慧說，罷免第三階段勢必更需要將公民團體的訴求傳達給社會大眾，他不但將號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，也會要求黨部同仁將罷免相關資訊同步轉傳給各群組，並和各團體做好溝通，讓組織動員與網路社群文宣互相配合，才能達到最佳宣傳效果。

蘇巧慧強調，今天所舉辦的「顧咱台灣基層工作會議」是第一場，新北黨部接下來也將到中永和、淡水、林口、汐止、新店等區域召開工作會議，針對各區公民團體個別需求全力配合。她強調，台灣正處在歷史上的關鍵時刻，如果這次沒有成功罷免，未來國民黨在國會的亂序一定會變本加厲，到時候國家會更困難，呼籲民眾一起站出來罷免不適任立委，守護台灣民主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保外就醫不到8小時　林明佐病情惡化送急診
幕後／大罷免遇亂流！綠營祭5招要當「罷團最強側翼」
快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度
BTS柾國剛退伍就炎上！帽子標語觸地雷　他道歉：即刻銷毀
伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：攻擊美國將面臨嚴重後果
蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

府618邀在野聽國安簡報　朱立倫：已向潘孟安表達盼幕僚先見面

曹興誠找賴清德報告罷免進度　朱立倫：才說要團結希望言行如一

最後一期前瞻特別預算703億三讀通過　共減列1.5億

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

府618邀在野聽國安簡報　朱立倫：已向潘孟安表達盼幕僚先見面

曹興誠找賴清德報告罷免進度　朱立倫：才說要團結希望言行如一

最後一期前瞻特別預算703億三讀通過　共減列1.5億

快訊／前刑事戰將林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

孫燕姿出道25年首登北京鳥巢開唱　「驚見3大咖明星」隱身觀眾席

李蒨蓉認了「求歡被拒很受傷」！結婚21年改玩預約制 尪：真的很累

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

江庭毅、王興楷關鍵安打！雷皓博4局狂飆7K　桃園市奪玉山盃季軍

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

「阿拉伯親王跟我募款」還會公開表揚　男衝銀行匯1萬6險遭詐

大谷連8場安打中斷、山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6不敵巨人

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

政治熱門新聞

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

明年喜迎9次連假　2月只上14天班、10月也有2次3天假

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

更多熱門

相關新聞

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

全台大罷免將進入第三階段，國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」戰鬥狀態。中廣前董事長趙少康表示，6月21日他將舉辦一場反惡霸團結大會，將邀請雙北及基隆的立委、首長都來，團結在一起，一起反惡霸。

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

關鍵字：

大罷免民進黨新北市蘇巧慧大罷免蘇巧慧國民黨大罷免葉元之大罷免洪孟楷大罷免廖先翔大罷免林德福大罷免張智倫大罷免羅明才

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面