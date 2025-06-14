大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

▲綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民團所發起的大罷免進入第三階段，預計七月底至八月初舉行罷免投票。民進黨新北市黨部今（14）日於板橋舉辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，除邀請新北市各區立委、議員等黨公職與團體代表，也邀請新北市各區公民團體一同與會，並於會議中討論三階罷免情勢，以及黨部相應策略與規劃，盼與公民團體對接需求後，待中選會一公告新北各區罷免案投票日，立即發動掃街、站路口，配合網路文宣、媒體宣傳等陸、空戰策略，全力協助民團罷免不適任立委。

隨著大罷免進入第三階段，民進黨新北市黨部也立即與各區公民團體對接，並於今日召開首場工作會議。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，這場罷免行動不是為了任何政黨，而是為了恢復國會秩序，抵抗藍白毀憲亂政的行為所發起，因此她非常感謝公民團體這段時間以來頂住壓力，一個個站出來推動罷免行動。

蘇巧慧強調，除了有公民團體走在最前面，也感謝新北黨務團隊與各個立委、議員黨公職都一起支援二階罷免，在最後階段派出基層黨工、各辦公室的助理，每天不論風吹日曬都扎扎實實的走上街頭，從早上站到晚上，和公民團體一起收連署書，才能在截止日前全數送件。

蘇巧慧指出，今天邀請黨公職一起出席工作會議，就是希望再次號召新北黨公職夥伴在三階盡全力協助公民團體，透過組織動員、網路文宣與媒體宣傳等陸空戰策略，在短短一個月左右的時間，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

針對網路社群文宣部分，新北黨部目前除已設計好摺頁傳單、口罩、手舉牌等文宣品樣張，供公民團體志工掃市場、辦活動時可發送，也將提供多面看板點位，讓公民團體可在最短時間內宣傳罷免行動。

蘇巧慧說，罷免第三階段勢必更需要將公民團體的訴求傳達給社會大眾，他不但將號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，也會要求黨部同仁將罷免相關資訊同步轉傳給各群組，並和各團體做好溝通，讓組織動員與網路社群文宣互相配合，才能達到最佳宣傳效果。

蘇巧慧強調，今天所舉辦的「顧咱台灣基層工作會議」是第一場，新北黨部接下來也將到中永和、淡水、林口、汐止、新店等區域召開工作會議，針對各區公民團體個別需求全力配合。她強調，台灣正處在歷史上的關鍵時刻，如果這次沒有成功罷免，未來國民黨在國會的亂序一定會變本加厲，到時候國家會更困難，呼籲民眾一起站出來罷免不適任立委，守護台灣民主。