藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

▲前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總召黃國昌昨日透露，廢除監察院的連署已跨越29位立委的法定修憲提案門檻，正式送案，他感謝有非常多國民黨委員表達支持。對此，前立委林濁水今（14日）表示，有那麼多藍委支持廢監察院是一件好事，但壞事則是，假如民進黨繼續鞏固監察院，就會成為「反改革派」，比國民黨更信奉孫文教條。

黃國昌昨日指出，廢除監察院是民眾黨長期的主張，過去民眾黨在立法院席次不足，無法單獨提出修憲提案，現在他要再度做出重要宣示，正式啟動廢除監察院的連署。然而，連署不到一天的時間，就跨越29位立委的法定提案門檻，黃國昌強調，自己感謝有非常多國民黨委員表達支持，目前已正式送案。

針對此事，林濁水認為，廢除監院修憲提案達29立委連署門檻，是一件好事，但也可能是壞事。他指出，好事，是居然有那麽多國民黨立委支持廢監察院，天要下紅雨了；壞事，則是假如民進黨繼續堅持2018年以來，鞏固監察院的立場，就會成為「反改革派」。

林濁水直言，讓國會擁有監察權的體制，是孫中山莫名其妙的恐懼，孫中山曾舉美國為例，認為美國的國會將走向國會一權獨裁，然而，如今看看美國百年來的發展，豈不是和孫先知的預言完全相反。

面對有藍委連署黃國昌「廢除監察院」的提案，林濁水強調，國民黨過去數十年如一日，堅持非對西方的憲政體制恐懼不已且不可，不料，在國民黨已經有人開始信仰鬆動時，民進黨卻比國民黨更信奉孫文教條。

林濁水說，退一萬步而言，就算不談理念，只談眼前現實的政治利益，當民眾愈來愈支持憲政改革時，若還選擇站在多數民眾對立面，這樣會對大罷免有利嗎？