　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期國內外社群平台接連出現多起疑似由中國主導的認知作戰案例，涉外官員指出，其手法已從過去傳統「戰狼式」恐嚇，轉變為包裝友善、迎合本土情緒的錯假訊息，全面滲透台灣民主社會，意圖擾亂民心。涉外官員憂心，這類複合型態操作未來恐怕將成常態，政府除應就相關手法加強研究外，更須強化民眾媒體識讀與訊息判讀能力，避免削弱台灣社會對民主體制與國家防衛的信心。

在剛結束的端午連假期間，YouTube 平台湧現多則以「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團憤然離席」為標題的影片，引發社群高度關注與轉傳。惟經查證，這些影片皆為內容農場製作的 AI 生成假訊息，未見國際主流媒體報導，亦未在中國社群平台流傳，顯示此波影片是針對台灣社群量身製作、刻意投餵，操作意圖明顯。

涉外官員分析，此類影片具有高度共通特徵，包括標題採用「震撼」、「終於」、「中國氣炸」等聳動詞彙，搭配 AI 生成封面圖及非台灣用語（如「煙花」等）的繁體中文字幕，營造「外交重大突破」假象，誘發閱聽眾情感共鳴。包括 Cofacts、MyGoPen 及台灣事實查核中心等查核機構都已證實這類影片為虛構內容，並呼籲民眾勿信勿傳。

涉外官員指出，這類「貌似正面」的假訊息多先偽裝為「親台、挺台」言論，先博取特定群體信任，再混雜錯假訊息進行滲透，目的是混淆視聽、誤導台灣民眾對國際情勢及外交現況的認知，同時也達到測試輿論與累積流量的效果，為未來進一步操作鋪路。這樣的手法已成為中國對台認知作戰升級的代表案例，並有跡象顯示和境內特定協力者配合操作，在連假或外交事件等時間點集中出擊。

此外，中國近期亦以操弄國際軍事衝突報導作為認知戰工具。官員舉例，5月間印度與巴基斯坦邊境衝突後，巴方聲稱擊落多架印度戰機，中國官媒即渲染殲-10（J-10CE）等中製軍機擊落法製飆風（Rafale）戰機的「壓倒性勝利」敘事，並與法製軍機進行貶抑性對比。台灣部分媒體隨即轉載，甚至誤導連結至台灣現役的法製幻象2000戰機，形成「中國軍武完勝西方」的心理操作，意圖削弱台灣民心士氣與國防信心。

官員強調，中國透過製造虛構的「台灣外交勝利」或「中國軍事優勢」敘事框架，配合國內媒體擴散與社群平台推波助瀾，已建立起完整的資訊戰鏈。無論以「友善包裝」的假訊息麻痺群眾判斷力，或以系統性包裝的「戰場敘事」施加心理威攝，目的都在削弱台灣社會的凝聚力與對外信心，動搖防衛意志。

涉外官員指出，對於中國頻繁、翻新的複合式認知戰手法，總統賴清德已在今年3月提出「17項因應策略」，推動法制與制度強化，展現捍衛資訊安全與民主韌性的決心。官員最後呼籲，中國認知作戰已從傳統攻擊、抹黑，轉向以「正面包裝」麻痺國人判斷力與警覺心。面對訊息戰場的全面化與精緻化，不僅需要全體國人共同提升媒體識讀能力，也要和政府、媒體、公民社群攜手，方能有效防禦中國不斷翻新的認知作戰，在這場沒有硝煙的戰爭中堅守防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超吸睛！天空出現罕見絕美彩虹雲
以色列轟伊朗住宅大樓60死　死者最小6個月
館長上海直播收到「百萬抖內」！　真相一曝全場笑翻
新娘親妹妹竟是aespa Karina！　賓客看到本人暴動
雨天開車「少1動作」噴2800！　新北男申訴失敗
何妤玟難得「脫到剩泳裝」　辣照震撼千人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海測進入倒數計時！海鯤艦高雄港內　首度離開碼頭自主浮航

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

胡志強喊全力支持盧秀燕選黨主席　盧：國民黨人才濟濟

刪除以色列度假打工推廣文　外交部：區域安全風險升高了

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

國安簡報前盼先辦「幕僚會前會」　黃健庭：若順利朱立倫就會出席

外交部：挺台灣是為全球穩定而戰　盼各國採取行動預防威權擴張

「朱侯康」同台挺洪孟楷！　侯友宜感慨：罷免認真立委新北何去何從？

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

海測進入倒數計時！海鯤艦高雄港內　首度離開碼頭自主浮航

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

胡志強喊全力支持盧秀燕選黨主席　盧：國民黨人才濟濟

刪除以色列度假打工推廣文　外交部：區域安全風險升高了

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

國安簡報前盼先辦「幕僚會前會」　黃健庭：若順利朱立倫就會出席

外交部：挺台灣是為全球穩定而戰　盼各國採取行動預防威權擴張

「朱侯康」同台挺洪孟楷！　侯友宜感慨：罷免認真立委新北何去何從？

起亞啦啦隊來台　朴星垠開心見到李珠珢

海測進入倒數計時！海鯤艦高雄港內　首度離開碼頭自主浮航

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

孔子姓什麼？「一票人全答錯」正確答案超意外

防中國商品洗產地？　美提「2大條件」　越南喊話降低至25％

王奕翔MVP、張乙安打擊雙冠王　玉山盃獎勵名單出爐　

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

乳癌篩檢新選擇！　聖馬爾定醫院導入AI智慧判讀系統

以色列轟伊朗住宅大樓60死　死者含20孩童「最小才6個月」

畢業袍裡面怎麼穿？6個學士服穿搭技巧　學士帽顯臉小戴法要筆記

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

政治熱門新聞

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

明年喜迎9次連假　2月只上14天班、10月也有2次3天假

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

更多熱門

相關新聞

外交部：挺台灣是為全球穩定而戰　盼各國採取行動預防威權擴張

外交部：挺台灣是為全球穩定而戰　盼各國採取行動預防威權擴張

外交部政務次長陳明祺昨（13日）出席，聚集歐洲各國政要的「全球安全論壇」（GLOBSEC）年會，並於年會中擔任與談人，他強調，台海和平穩定是全球民主國家的共同要務，並呼籲各國共同採取行動，預防威權擴張，而不是在危機爆發後，才做出反應。

熙特爾新能源16日掛牌上市　創新板第20家

熙特爾新能源16日掛牌上市　創新板第20家

上海百年前就是大城！胡采蘋：無知的人就是無知

上海百年前就是大城！胡采蘋：無知的人就是無知

林台加獲大聯盟記者點名有望經典賽！

林台加獲大聯盟記者點名有望經典賽！

兩岸旅展不辦了！陸方300人被擋來台　觀光署：不建議推廣

兩岸旅展不辦了！陸方300人被擋來台　觀光署：不建議推廣

關鍵字：

中國認知作戰台灣假訊息台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

以色列宣布「關閉全球使館」

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」成寡婦出道

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面