幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期國內外社群平台接連出現多起疑似由中國主導的認知作戰案例，涉外官員指出，其手法已從過去傳統「戰狼式」恐嚇，轉變為包裝友善、迎合本土情緒的錯假訊息，全面滲透台灣民主社會，意圖擾亂民心。涉外官員憂心，這類複合型態操作未來恐怕將成常態，政府除應就相關手法加強研究外，更須強化民眾媒體識讀與訊息判讀能力，避免削弱台灣社會對民主體制與國家防衛的信心。

在剛結束的端午連假期間，YouTube 平台湧現多則以「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團憤然離席」為標題的影片，引發社群高度關注與轉傳。惟經查證，這些影片皆為內容農場製作的 AI 生成假訊息，未見國際主流媒體報導，亦未在中國社群平台流傳，顯示此波影片是針對台灣社群量身製作、刻意投餵，操作意圖明顯。

涉外官員分析，此類影片具有高度共通特徵，包括標題採用「震撼」、「終於」、「中國氣炸」等聳動詞彙，搭配 AI 生成封面圖及非台灣用語（如「煙花」等）的繁體中文字幕，營造「外交重大突破」假象，誘發閱聽眾情感共鳴。包括 Cofacts、MyGoPen 及台灣事實查核中心等查核機構都已證實這類影片為虛構內容，並呼籲民眾勿信勿傳。

涉外官員指出，這類「貌似正面」的假訊息多先偽裝為「親台、挺台」言論，先博取特定群體信任，再混雜錯假訊息進行滲透，目的是混淆視聽、誤導台灣民眾對國際情勢及外交現況的認知，同時也達到測試輿論與累積流量的效果，為未來進一步操作鋪路。這樣的手法已成為中國對台認知作戰升級的代表案例，並有跡象顯示和境內特定協力者配合操作，在連假或外交事件等時間點集中出擊。

此外，中國近期亦以操弄國際軍事衝突報導作為認知戰工具。官員舉例，5月間印度與巴基斯坦邊境衝突後，巴方聲稱擊落多架印度戰機，中國官媒即渲染殲-10（J-10CE）等中製軍機擊落法製飆風（Rafale）戰機的「壓倒性勝利」敘事，並與法製軍機進行貶抑性對比。台灣部分媒體隨即轉載，甚至誤導連結至台灣現役的法製幻象2000戰機，形成「中國軍武完勝西方」的心理操作，意圖削弱台灣民心士氣與國防信心。

官員強調，中國透過製造虛構的「台灣外交勝利」或「中國軍事優勢」敘事框架，配合國內媒體擴散與社群平台推波助瀾，已建立起完整的資訊戰鏈。無論以「友善包裝」的假訊息麻痺群眾判斷力，或以系統性包裝的「戰場敘事」施加心理威攝，目的都在削弱台灣社會的凝聚力與對外信心，動搖防衛意志。

涉外官員指出，對於中國頻繁、翻新的複合式認知戰手法，總統賴清德已在今年3月提出「17項因應策略」，推動法制與制度強化，展現捍衛資訊安全與民主韌性的決心。官員最後呼籲，中國認知作戰已從傳統攻擊、抹黑，轉向以「正面包裝」麻痺國人判斷力與警覺心。面對訊息戰場的全面化與精緻化，不僅需要全體國人共同提升媒體識讀能力，也要和政府、媒體、公民社群攜手，方能有效防禦中國不斷翻新的認知作戰，在這場沒有硝煙的戰爭中堅守防線。