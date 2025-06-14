上海百年前就是大城！胡采蘋「不知有何可讚」：無知的人就是無知

▲館長到上海旅遊。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢前往中國大陸，不斷讚嘆對岸的進步。財經網美胡采蘋就在粉專指出，上海其實是中國最漂亮、最早發展的城市之一，一百多年前外灘早已是外資雲集的「遠東大城」，各國洋行、猶太財閥在此設總部、蓋別墅，是當時亞洲的重鎮。她感嘆，雖然課本都有寫，但很多人卻一無所知，「無知的人就是無知」。

「其實上海是中國最漂亮的城市，一百多年前外灘就是現在這樣了。」胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，上海一百多年前就是遠東大城了，「不知道為什麼大家都有接受國民教育，這些事情課本上多少有寫，但就是有人不知道。」

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胡采蘋指出，台灣人反對中國侵略併吞的原因，是因為中國的政治制度非常極權、落後、野蠻，「本來2012年之前相對開放而積極進取，換一個領導人以後突然變得極度肅殺，對內各種壓迫，毫無標準可言、完全不講道理。」她認為這麼落後、不穩定的政治制度，不知道有何可稱讚的餘地。

她意有所指地表示，無知的人就是無知，「他不知道上海在一百多年前就是遠東大城，他也不知道中國現今的政治制度有多糟糕」，更直呼「你什麼都不知道，所以對你來說，今天可以討厭中國，明天可以愛死中國，因為你就是情緒化，憑情緒決定喜惡。」她認為大家不是不了解中國所以反共，「我們是太了解中國，因此反共。」

最後，胡采蘋開批「井蛙」，「一個被封鎖對外網路的國家，根本看不到外界的訊息，竟然還有國民一天到晚出來說人家是井蛙、住在信息繭房」，更酸道「因此井蛙真的只是因為井很大，看不見自己住在井裡，覺得自己好棒、別人都是井蛙，這種行為恰恰剛好就是literally的井蛙。」