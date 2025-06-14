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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部次長：挺台灣是為全球穩定而戰　籲各國採取行動預防威權擴張

▲外交部次長陳明祺（右二）出席「全球安全論壇」（GLOBSEC）年會。（圖／外交部提供）

▲外交部次長陳明祺（右二）出席「全球安全論壇」（GLOBSEC）年會。該場次與談人包括，捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席Pavel Fischer（右三）、烏克蘭國會國家安全、國防與情報委員會副主席Yehor Cherniev（左三）、愛沙尼亞國會國防委員會成員Raimond Kaljulaid（左二）、烏克蘭前國防部長Oleksii Reznikov（左一）（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部政務次長陳明祺昨（13日）出席，聚集歐洲各國政要的「全球安全論壇」（GLOBSEC）年會，並於年會中擔任與談人。陳明祺除了強調，台海和平穩定是全球民主國家的共同要務外，同時，他也呼籲各國共同採取行動加以預防威權擴張，而不是在危機爆發後，才做出反應。

陳明祺應中東歐知名智庫邀請，昨日出席「全球安全論壇」年會時提及，面對日益升高的中國威脅，維持台海和平穩定不僅是台灣的責任，更是全球民主國家的共同要務。陳明祺說，烏克蘭的經驗證明，沒有實質防衛能力的外交承諾無法阻止侵略行為，台灣必須持續強化自我防衛、深化國際合作，以達成有效嚇阻。

陳明祺指出，台灣嚇阻威權擴張策略有三，第一、是強化自我防衛能力，包括，增加國防預算、軍隊改革及發展不對稱戰力；第二、是民主友盟展現團結，透過自由航行與外交聲援維持台海現狀；第三、則是爭取國際社會對台灣參與國際組織的支持，避免台灣被孤立。

最後，陳明祺呼籲各國共同採取行動加以預防威權擴張，而不是在危機爆發後才做出反應，他強調台灣是國際上負責任的行為者，各國支持台灣不是對台灣施加恩惠，而是為全球自由、法治與經濟穩定而戰。

據了解，本次論壇與談人包括捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席Pavel Fischer、烏克蘭國會國家安全、國防與情報委員會副主席Yehor Cherniev、愛沙尼亞國會國防委員會成員Raimond Kaljulaid、烏克蘭前國防部長Oleksii Reznikov。

論壇與談人們除了均對台灣表達支持，也針對民主國家需要團結一致，共同對抗威權主義擴張之重要性有所強調；而外交部次長陳明祺也在與會期間與捷克在內多個歐洲國家政要進行雙邊會談，並接受媒體聯訪，傳達我國對歐政策立場。

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