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兩岸旅展不辦了！陸方300人被擋來台　觀光署：不建議推廣

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲300名陸方人員申請來台參加旅展遭拒。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

大陸國台辦披露我方觀光署拒絕陸方人員赴台灣參加海峽兩岸台北夏季旅展，300多人被拒來台。觀光署回應，國人赴陸風險高，不建議陸方來台推廣，因此未予同意。旅行業無奈表示，兩岸旅展說斷就斷，看不懂棋為何要下到這程度。台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍則坦言很遺憾也很挫折。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(13)日下午以「答記者問」形式披露，台灣觀光署拒絕大陸方面人員赴台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展（簡稱兩岸旅展）申請，她批評「民進黨當局」不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又干涉旅遊業界交流合作事項，是「無視業者困境」。

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不具名旅遊業者證實，2025海峽兩岸台北夏季旅展原定7月18日到21日在台舉辦，大陸旅遊業者約有300多位提出申請來台參展，沒想到最不具政治味的旅遊業交流，卻因為兩岸局勢不好，都被停了，業者對政府作為已經「無言了」，說什麼都沒用，業者都不知道下一步怎麼走了。

該旅遊業者直言，兩岸業務已經沒實質往來，兩邊業者憑藉著幾十年來感情，彼此交流將溫度維繫住，兩岸旅展是一個交流平台，不是為了攬客赴陸，如今說斷就斷，連釋出小善意的機會都沒了，哪有辦法談其他的事，政府顯然是不想跟對岸往來，已經不知道政府打甚麼算盤，也看不懂這個棋為何要下到這種程度。

針對長年推動的兩岸旅展首度辦不成，有「觀光教母」、「觀光媽祖婆」之稱的台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍則回應表示，海峽兩岸台北夏季旅展自2018年舉辦以來，雖然每年遭遇不同的問題，但總能在相關機關的諒解和支持下辦理，今年海峽兩岸台北夏季旅展在大陸方獲得熱烈反應，原期待兩岸民間可望有進一步交流，如今無法舉辦，很遺憾也很挫折。

觀光署表示，台灣旅遊交流協會專案申請中國大陸人士來台參加「2025台北夏季旅展」是為招攬國人赴陸旅遊，惟自去(113)年6月陸方公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，國人赴陸旅遊風險日高，爰此不建議陸方來台推廣赴陸旅遊，考量不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關未予同意。

觀光署指出，有關恢復兩岸旅遊，我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，惟陸方迄未回復，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方儘速回應。

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