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殺人犯變智庫達人！潛逃31年改名換臉　警方大數據破案

遼寧一名男子31年前殺人後逃亡，直到今年才被抓獲。（圖／翻攝自法治在線）
▲遼寧一名男子31年前殺人後逃亡，直到今年才被抓獲。（圖／翻攝自法治在線）

文／CTWANT

真相終於大白！中國遼寧大連一個村莊31年前發生命案，兇手相當狡猾，不僅改頭換面，而且多次改名，但警方鍥而不捨地追蹤後，總算在今年破案，揭開兇手的真實身份。

根據央視《法治在線》，遼寧大連甘井子區一個村莊1994年8月18日晚上10點多發生一起故意傷人致死案，兇手李男和母親等3人因為瑣事與都某財、王某國發生糾紛，爭吵過程中，他看到母親與他人發生推擠，氣不過竟拿刀捅向2人，雙雙身亡。

李男發現自己闖下大禍，當下立刻逃跑，警方第一時間展開追捕，但李男躲了起來，礙於當年監視器比較少，始終沒有逮到人。不過，警方這些年都沒有放棄，31年來換了好幾批警察，但卷宗資料都還保留著。

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今年甘井子分局依托新型警務模式與大數據思維，抓獲11名逃犯和積案嫌疑人，同時重啟調查李男的殺人案，結果發現李男常年活躍於北京，以自媒體和網紅身份出現，變成擅長熱點分析和金融諮詢的專家。

警方經過抽絲剝繭，確認該專家就是逃亡多年的李男，原來當年犯案後，就逃到內蒙古自治區一個非常偏僻的地方，甚至還改了名，一直使用假身份生活。2012年時，隨著新一代身份證即將停用，他發覺情況不妙，想盡辦法聯繫到一家「黑仲介」，再次偽造身份，後來到北京發展，雖然只有國中學歷，但憑著能說會道和擅長唱歌樂器，混在各種圈子中，用各種方式包裝自己，變成一個「民間智庫專家」。

警方確認李男的下落，今年2月17日將人抓獲。李男坦言，他看到全國各地警方抓獲多名逃犯，而且辦案技術越來越先進，就覺得非常害怕，擔心哪一天輪到自己，再加上他欠了不少債，就買了去國外的機票。

經過審訊，犯罪嫌疑人李男對犯罪事實供認不諱，目前因涉嫌故意傷害致人死亡罪，已被檢察機關提起公訴。

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