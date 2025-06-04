巴基斯坦地震「216囚犯越獄」砸碎門窗！　警鳴槍鎮暴

▲巴基斯坦卡拉奇馬利爾監獄（Malir Jail）發生越獄事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦3日凌晨發生地震，導致最大城市卡拉奇的馬利爾監獄（Malir Jail）發生暴動，數千名囚犯砸碎牢房的門鎖並打破窗戶，216名囚犯趁亂越獄。警方表示，目前已抓獲80名囚犯，但仍有130多人在逃。

根據BBC報導，當地警方指出，馬利爾監獄3日凌晨發生地震後，獄內大量囚犯暴動。典獄長表示，囚犯們因為害怕監獄倒塌，導致他們受困或傷亡，因此嚇得瘋狂在牢房內大喊大叫，進而引發暴動。

大量囚犯開始砸碎門鎖與窗戶，並脫逃出獄，這場暴動導致1名囚犯喪命，還有2名獄警受傷。在騷動升級為暴力事件後，警方也立刻對空鳴槍發出警告，但仍有216名囚犯越獄。目前儘有80人被逮，剩餘130多名逃犯仍下落不明。

警方目前已逐戶造訪逃犯們過去的住址，以將逃犯一一逮捕。

馬利爾監獄是信德省第二大監獄，原本僅能容納2200人，但卻擠進超過5000名犯人，早已嚴重超過負荷。信德省獄政部長阿里・哈桑・札爾達里（Ali Hassan Zardari）已下令徹查此事件，強調若有管理疏失，相關人員將面臨懲處。不過典獄長強調，這不是安全漏洞，「這一切都是自然災害造成的」，目前監獄方面已全面進入高度戒備狀態。