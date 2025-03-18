80歲戀童英男「性侵26男童」！潛伏泰國27年　警1招終於逮到人

▲巴洛斯目前已經被關押在英國監獄。（圖／Cheshire Police）

記者王佩翊／編譯

英國一名惡名昭彰的戀童癖犯罪者被指控性侵26名男童、持有兒童淫穢照片等多項性犯罪。而他1997年被逮後雖曾出庭，獲得保釋後便徹底消失，同時偽造他人護照潛逃出境，他被英國警察通緝長達27年，終於在2023年於泰國普吉島被發現，並在持假護照入境英國時落網，如今則是被關押在英國監獄。

根據《衛報》報導，現年80歲英國兒童性犯罪者理查德•巴洛斯（Richard Burrows）在海外潛逃近30年後，終於落網。他在法庭上被指控多項罪名，包含性侵未成年兒童，製作、持有兒童淫穢照片，還有偽造身分證件等。巴洛斯目前被關押在阿爾特考斯監獄，法院認定他涉及97起罪行，並將於4月7日正式宣判。

巴洛斯1968年至1995年在柴郡（Cheshire）、西米德蘭茲（West Midlands）及西默西亞（West Mercia）等地性侵26名男童。他利用職務之便，透過自己作為兒童之家宿舍管理員及童子軍領袖的身分，與被害男童建立信任，並藉此對其施加性虐待。

儘管多名受害者試圖發聲，但多年來始終未能獲得公正對待。直至1990年代，隨著類似案件陸續曝光，他們才鼓起勇氣報案。1994年，柴郡警方正式展開全面調查，並在1997年4月逮捕巴洛斯。

巴洛斯當時被指控犯下多項嚴重性犯罪，並出庭受審。然而，他在獲得保釋後潛逃，隨即成為警方的頭號通緝犯。警方雖發布全國通緝令，並透過電視節目尋求線索，但是仍未找到巴洛斯的下落。

直到2023年4月，一項先進的身分辨識技術問世，潛逃長達27年的巴洛斯才被發現早已潛逃出境，在泰國普吉島化名彼得•史密斯（Peter Smith）生活，而他27年來都使用假護照與假身分生活。

令人震驚的是，他以「史密斯」的身份在普吉島當地生活，不但活躍於廣告業，還積極參與航海事業，在當地小有名氣。

英國國家犯罪署（NCA）確認巴洛斯身分後，與泰國警方合作，密切監視巴洛斯的行動，並在他返回英國時，於希斯洛機場時成功逮捕他。