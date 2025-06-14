「虎尾驛起響愛園遊會」送暖　盈餘捐助支持長照與弱勢兒童

▲「虎尾驛起響愛公益園遊會」今日熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「虎尾驛起響愛公益園遊會」今（14）日熱鬧登場，現場45個愛心攤位以及彩繪著色換獎品，更有台語文化推廣，一起台語數來寶送好禮，盈餘將捐贈給天主教若瑟醫院長照公益基金和雲林家扶中心，延續大家的愛心提供弱勢群體更多支持和關懷。

「雲林之光虎尾驛鼓隊」千歲社區據點鼓隊的阿公阿媽，精彩鼓樂拉開序幕，除了園遊會，現場還有彩繪著色換好禮，購滿園遊劵就能獲得摸彩機會，吸引近千人一同透過實際行動支持對社會的愛與關懷。

副縣長謝淑亞表示，感謝雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，以及安慶國小校長林俊逸無償提供場地。這12年來雲林縣驛起響愛的影響力不容小覷，縣長更率先響應捐款1萬元及贈送一台腳踏車提供摸彩，以行動串連社區愛的力量。園遊會盈餘除將公益盈餘捐助給若瑟醫院長期照基金及雲林家扶以協助長者及幼童，實際回饋予雲林縣需要幫助的民眾。

現場人氣、買氣熱鬧滾滾，虎尾驛關懷據點的長輩們大秀其平時所學的咖啡拉花、烹飪技術等與民眾共享，藝術大師林李秀美老師現場揮毫，帶來畫「扇」微「扇」的中式團扇彩繪義賣，現場更加入林麗娟義剪團設攤，讓民眾買開心做公益，順便剪髮梳理好形象。以及北港媽祖炊粉、台灣鯛魚片以及成達國際花枝丸。

驛起響愛社區關懷協會理事長吳麗春感謝各方資源長期熱情的響應，特別感謝成達國際食品蔡成達總經理，12年來從不缺席。百特咖啡蔡曉蘋闆娘、原古之家各贊助10個攤位提供擺攤義賣、可遊永續公司提供120瓶精油防蚊液作為獎品，路易莎咖啡-虎尾店更提供500杯咖啡現場兌換。讓現場園遊會溫暖滿滿。

若瑟醫院副院長林素鉁及雲林家扶中心主任廖志文表示，通貨膨脹與國際局勢，導致貧窮議題影響兒童的健康安全及穩定就學，而台灣進入高齡社會，老人照護需要投入大量人力資源，很感謝驛起響愛社區關懷協會主辦這場公益園遊會，以實際行動來守護雲林每個年齡層。

▲「虎尾驛起響愛公益園遊會」現場人氣、買氣熱鬧滾滾。（圖／記者游瓊華翻攝）