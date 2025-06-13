世界級陶笛大師宗次郎首度到訪雲林　奏響文化交流新篇章

▲日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。雲林縣府今（13）日舉行歡迎記者會，縣長張麗善感謝宗次郎大師等世界級音樂家帶來精彩音樂演出，讓雲林鄉親享受國際級音樂饗宴。

記者會上宗次郎現場演奏名曲《故鄉原風景》及台灣經典歌曲《雨夜花》，象徵兩地的結合。縣長張麗善致贈「素還真」戲偶給宗次郎大師，宗次郎大師則回贈張縣長詩集、演出作品，及代表兩地深厚友誼的杯子。館林市市長多田善洋特別錄影祝福演奏會順利圓滿成功，並藉由這場音樂會促成雲林縣與館林市友誼更加深厚。

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縣長張麗善表示，宗次郎大師在日本是國寶級陶笛大師，很榮幸邀請他來雲林演出，這也是縣府在2023年與館林市簽署合作備忘錄，促成的一項重要藝文交流活動。宗次郎大師不僅在音樂藝術有極大成就，也擔任館林市後援大使，他到雲林表演不只是給鄉親美好的音樂，更進一步促進台日交流，提升館林市與雲林縣兩地友誼。



張麗善提到，明天除了晚間宗次郎大師專場陶笛音樂會，下午安排韓國人氣演奏家朴鳳圭、香港陶笛演奏者原樂天，以及台灣本地深具實力的築風陶笛樂團、蒲公英陶笛樂團與雲林陶笛班舉辦《將亞洲請來雲林－亞洲陶笛交流音樂會》。宗次郎大師表示，他很高興能夠有到雲林演出的機會，感謝每個促成這次音樂會的人士，希望大家喜歡他的音樂。



雲林縣文化觀光處處長陳璧君說明，宗次郎大師曾以《Kido》（軌道）、《Fujin》（風韻）及《Suishin》（水心）所組成的「自然三部曲」獲得第35屆日本唱片大賞策劃獎，受到各界矚目。本次音樂會宗次郎大師帶來包括水心、故郷の原風景等大師創作作品，曲目橫跨東方旋律與心靈音景，從自然山林到城市風光。

陳璧君指出，縣府將持續以文化為橋梁，拓展更多國際合作機會，在全球吹起韓流與亞洲文化熱潮的當下，這場音樂會不僅是音樂演出，更是一場文化交流的深度對話。此次音樂會將於6月14日下午2時，與來自日本、韓國、香港及台灣的陶笛名家共同演出《亞洲陶笛音樂會》（免費索票）；當日晚間則由宗次郎大師壓軸專場演出《森韻笛淼遊雲林》音樂會售票入場。

▲陳璧君指出，縣府將持續以文化為橋梁，拓展更多國際合作機會，這場音樂會不僅是音樂演出，更是一場文化交流的深度對話。（圖／記者游瓊華翻攝）