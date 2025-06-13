　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界級陶笛大師宗次郎首度到訪雲林　奏響文化交流新篇章

▲日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。雲林縣府今（13）日舉行歡迎記者會，縣長張麗善感謝宗次郎大師等世界級音樂家帶來精彩音樂演出，讓雲林鄉親享受國際級音樂饗宴。

記者會上宗次郎現場演奏名曲《故鄉原風景》及台灣經典歌曲《雨夜花》，象徵兩地的結合。縣長張麗善致贈「素還真」戲偶給宗次郎大師，宗次郎大師則回贈張縣長詩集、演出作品，及代表兩地深厚友誼的杯子。館林市市長多田善洋特別錄影祝福演奏會順利圓滿成功，並藉由這場音樂會促成雲林縣與館林市友誼更加深厚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣長張麗善表示，宗次郎大師在日本是國寶級陶笛大師，很榮幸邀請他來雲林演出，這也是縣府在2023年與館林市簽署合作備忘錄，促成的一項重要藝文交流活動。宗次郎大師不僅在音樂藝術有極大成就，也擔任館林市後援大使，他到雲林表演不只是給鄉親美好的音樂，更進一步促進台日交流，提升館林市與雲林縣兩地友誼。
 
張麗善提到，明天除了晚間宗次郎大師專場陶笛音樂會，下午安排韓國人氣演奏家朴鳳圭、香港陶笛演奏者原樂天，以及台灣本地深具實力的築風陶笛樂團、蒲公英陶笛樂團與雲林陶笛班舉辦《將亞洲請來雲林－亞洲陶笛交流音樂會》。宗次郎大師表示，他很高興能夠有到雲林演出的機會，感謝每個促成這次音樂會的人士，希望大家喜歡他的音樂。

 
雲林縣文化觀光處處長陳璧君說明，宗次郎大師曾以《Kido》（軌道）、《Fujin》（風韻）及《Suishin》（水心）所組成的「自然三部曲」獲得第35屆日本唱片大賞策劃獎，受到各界矚目。本次音樂會宗次郎大師帶來包括水心、故郷の原風景等大師創作作品，曲目橫跨東方旋律與心靈音景，從自然山林到城市風光。

陳璧君指出，縣府將持續以文化為橋梁，拓展更多國際合作機會，在全球吹起韓流與亞洲文化熱潮的當下，這場音樂會不僅是音樂演出，更是一場文化交流的深度對話。此次音樂會將於6月14日下午2時，與來自日本、韓國、香港及台灣的陶笛名家共同演出《亞洲陶笛音樂會》（免費索票）；當日晚間則由宗次郎大師壓軸專場演出《森韻笛淼遊雲林》音樂會售票入場。

▲日本群馬縣館林市世界知名陶笛演奏家野村宗次郎將於明日晚間7點於雲林縣表演廳舉行《森韻笛淼遊雲林音樂會》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳璧君指出，縣府將持續以文化為橋梁，拓展更多國際合作機會，這場音樂會不僅是音樂演出，更是一場文化交流的深度對話。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／逢甲大學路樹壓死碩一生！　校方發聲了
印航墜機前　最後「絕望求救」通話內容曝光
快訊／15歲少年「撞死3人」　新北檢起訴了
逢甲「榕榕健康步道」藏奪命大樹！　23歲碩一生無辜慘死
快訊／逢甲碩一生遭大樹重壓慘死！傷勢曝光
逢甲大學樹塌壓死男學生　東海大學2年前也曾發生樹砸人奪命意外
逢大碩一生遭「校內路樹奪命」！家屬一聽：走了…崩潰掩面痛哭
快訊／逢甲大學恐怖路樹奪命！　碩一生傷重死亡
男溜進婚宴吃龍蝦、魚翅！新郎不認識他　竟是前女友派來拍照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

枝葉纏高壓電！彰化網美聖地恐成「死亡圍牆」　隨時可能觸電爆炸

他訊息「多傳1符號」被糾正　3萬人超愛用：口氣差很多

桃機第三航廈施工　6/16晚間起部分車道封閉5小時

今夜中南部豪雨持續　下周一再變天

傳「笑死」的是老人！年輕人改成1動作　一票看傻：太蠢了

新娘找臨演伴娘「6小時7000元」：不被識破即可！提供禮服、妝髮

世界級陶笛大師宗次郎首度到訪雲林　奏響文化交流新篇章

高鐵臨時董事會通過「史哲接董座」　老將陳惠裕升任總經理

快訊／16:41雲林規模3.7地震　「4縣市有感」最大震度2級

館長要求拍「垃圾桶很特別」　大陸網友誠實反噴：太假了

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【爸爸要心碎了】枕頭下李洙赫照片被媽調換！2歲女兒拿起見爸照：這個不帥

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

【阿嬤不要搶歌啦】萌娃嗨唱台語歌《粉紅超跑》宛如老練唱將

枝葉纏高壓電！彰化網美聖地恐成「死亡圍牆」　隨時可能觸電爆炸

他訊息「多傳1符號」被糾正　3萬人超愛用：口氣差很多

桃機第三航廈施工　6/16晚間起部分車道封閉5小時

今夜中南部豪雨持續　下周一再變天

傳「笑死」的是老人！年輕人改成1動作　一票看傻：太蠢了

新娘找臨演伴娘「6小時7000元」：不被識破即可！提供禮服、妝髮

世界級陶笛大師宗次郎首度到訪雲林　奏響文化交流新篇章

高鐵臨時董事會通過「史哲接董座」　老將陳惠裕升任總經理

快訊／16:41雲林規模3.7地震　「4縣市有感」最大震度2級

館長要求拍「垃圾桶很特別」　大陸網友誠實反噴：太假了

知名作家評選！　屏東科技大學「靜思湖文學獎」得獎名單揭曉

黃豪平帶頭突破教育M型化 「擁有更公平的教育機會」

快訊／逢甲大學路樹壓死碩一生！　校方回應了：深感痛心與遺憾

金針菇狂推5年！「台灣感性」成功掀風潮　大咖韓星來台必打卡

人夫告小王橫刀奪愛！　法官一查夫妻6年「閃結閃離13次」

快訊／偷開外公車出門！15歲少年「撞碎3個家庭」　新北檢起訴了

造福台灣粉絲！這裡可以輕鬆搶日本演唱會、球賽票　中文客服超好懂

中山台鐵日治宿舍「被指亂拆」　國土署回應了

房仲：六都中古屋賣更久！「這縣市」成交天數暴增30天居冠

胸骨凹陷撐不住夢想！　崑科大錢谷村逆轉人生錄取6所碩士班

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

生活熱門新聞

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

好市多「2.3公頃」新據點疑曝光！　年中慶開跑

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

YTR型男機長分析「墜機原因」：早說印度航空別搭

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師怒喊噁心

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

汪小菲直播「脫口2詞」 陸網：不愧娶了2任台灣老婆

嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

即／高雄那瑪夏區12時起停班停課

更多熱門

相關新聞

35歲男喊60歲大媽：老婆～拐「4阿姨感情」組車手團

35歲男喊60歲大媽：老婆～拐「4阿姨感情」組車手團

雲林警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，一名35歲趙姓男子疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，組織成一個提款車手集團，專門領取詐騙所得款項。警方獲報後循線將人逮捕，並向上溯源再逮捕6人，全案擴大偵查中。

快訊／行人闖軌「遭自強號撞上」　台鐵斗南＝大林雙線不通

快訊／行人闖軌「遭自強號撞上」　台鐵斗南＝大林雙線不通

虎尾6.3億停車場商場人氣旺！　五大連鎖品牌進駐下週試營運

虎尾6.3億停車場商場人氣旺！　五大連鎖品牌進駐下週試營運

感謝警察奉獻！虎尾鎮公所贈禮券

感謝警察奉獻！虎尾鎮公所贈禮券

雲林飛車追逐猛撞！2寶爸截肢嘆：生活全被打亂

雲林飛車追逐猛撞！2寶爸截肢嘆：生活全被打亂

關鍵字：

音樂會野村宗次郎陶笛雲林文化交流

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

即／新北聯結車擦撞女騎士　倒地遭輾爆頭慘死

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面