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雲林55歲女辭世！生前簽器官捐贈同意書　眼角膜助2人重見光明

▲雲林基督教醫院社工師進行臨終關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林基督教醫院社工師進行臨終關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「讓愛，用另一種方式延續下去！」雲林一名55歲婦人日前因病離世，在家屬支持下完成器官捐贈，讓兩名等待移植的患者得以重拾光明。她的離開，不僅留給家人回憶，也在他人的生命裡點亮一盞希望之燈，婦人無聲的奉獻，不僅成就兩個新視界，也讓大愛精神在雲林的土地上生根發芽，成為最動人的生命樂章。

雲林基督教醫院今（13）日表示，這名女士生前已簽署器官捐贈同意書，並註記於健保卡。日前她因病住進雲基病房後，雖醫療團隊全力搶救，病情仍急轉直下。社工團隊主動與家屬溝通器捐理念後，獲得理解與同意，隨即在婦人過世後，迅速啟動捐贈流程。

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醫療團隊評估後確認眼角膜可用，並順利完成摘取手術。兩名等待角膜移植的病患因此獲得新生，受贈家庭也在沉重日常裡，得到一絲來自陌生人的溫柔。

「她生前常說，如果哪天真的走了，希望自己的身體還能幫助別人。」家屬紅著眼眶說，媽媽是個總把別人放在心上的人，這次的器捐，也像她的一份遺願，「透過她的眼睛，這世界的美麗，還能被看見。」

雲基院長鄭清源坦言，在傳統觀念深植的雲林地區，推動器官捐贈並不容易。「願意在至親離世時，還能忍痛做出這樣的決定，是極大的勇氣與愛心。」他感謝家屬成就這份無私的大愛，也呼籲社會各界能一同響應器官捐贈，將希望延續到更多生命之中。

院內社工師陳品瑄也指出，雲基設有器官捐贈諮詢窗口，民眾可索取捐贈同意書及說明資料，了解器捐如何「利人利己」。根據《人體器官移植分配及管理辦法》規定，器捐者親屬將來若有器官移植需求，具優先權益。

 


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