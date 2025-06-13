35歲男喊60歲大媽：老婆～拐「4阿姨感情」組車手團！攻堅畫面曝

▲35歲男組成大媽車手團，喊「老婆」幫其做事。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，一名35歲趙姓男子疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，組織成一個提款車手集團，專門領取詐騙所得款項。警方獲報後循線將人逮捕，並向上溯源再逮捕6人，全案擴大偵查中。

根據警方調查，趙男以每日提款的首筆金額可抽成3千元為報酬，誘使4名女子協助提領詐騙款項。警方接獲情資後，立即報請雲林地檢署清股吳明珊檢察官指揮偵辦，經專案小組不眠不休查緝偵辦，成功查獲4名女性車手及趙姓主嫌，當場查扣新台幣總計36萬2千元現金、61張金融卡、5支手機等證物。

透過趙男與旗下車手的對話可發現，他以「老婆」稱呼對方，還不時噓寒問暖，叮嚀對方「去吃點東西」，見對方不吃，更進一步詢問，「為什麼不吃？」、「老婆怎麼怪怪的？」，疑似用曖昧方式讓車手心甘情願替其做事。

全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並向臺灣雲林地方法院聲請羈押趙嫌及4名共犯，法院已裁定全數羈押獲准。本案經警方深入追查，持續向上溯源後，由霹靂小組成員攻堅查出另6名帳戶型車手涉案，全案將再擴大偵辦，以釐清集團上下游結構。