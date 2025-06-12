虎尾6.3億停車場商城人氣旺！　五大連鎖品牌進駐下週試營運

▲虎尾停車場變身美食新熱點！5大品牌搶灘開張倒數。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

虎尾鎮鬧區停車困難，雲林縣府砸6.3億元打造公安路立體停車場，不只提供近300個汽車車位，今年1月啟用後人潮不斷，停車場內1、2樓商城將於6月21日試營運，7月16日正式對外開幕，包括康是美、王品集團的石二鍋、築間Smile燒烤、墨竹亭、卡西法石頭火鍋等五家品牌搶先進駐，讓地方熱度瞬間飆升。

公安路立體停車場由中央補助1.2億，縣府自籌超過5.1億元，總計斥資6億3846萬元興建地下1層、地上6層大樓，總共提供296個汽車停車位與30個機車位，並設有7個低碳停車格，完善停車規劃吸引不少遊客使用。根據縣府統計，自1月14日試營運至今，已累積19萬筆繳費紀錄，營收超過百萬元，停車尖峰時段以週六最多，緊接著是週五與週日，顯示商城尚未營運就已自帶人氣。

不少民眾關心的1、2樓何時正式啟用，今交工局長汪令堯證實，康是美將在本週六（14日）搶先開張，其他餐飲品牌預計21日跟進試營運，7月16日全體正式登場。目前仍有部分空間持續招商中，也讓地方商圈充滿想像空間。汪令堯指出，正與商家討論開幕優惠與消費折抵停車等活動，盼吸引更多人潮，帶動商業氣氛。

住在附近的許姓民眾開心說，停車場啟用後，違停車輛變少，開車進鎮中心也更順暢，如今商場也要開幕，不僅方便用餐、休閒，感覺生活機能大升級。虎尾鎮長林嘉弘表示，隨著觀光人潮年年成長，縣府積極推動城鎮活化，未來將結合公安路商城與西市場美食廣場，打造完整觀光路線，帶動觀光效益。