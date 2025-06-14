網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回！感動喊：比被偷時還漂亮

▲1名英國網紅兼越野賽車手麥肯分享，他歷經8年，終於找回被偷走的綠色藍寶堅尼。（翻攝自Mark McCann YT）

圖文／鏡週刊

1名英國網紅兼越野賽車手麥肯（Mark McCann）分享，他歷經8年，終於找回被偷走、並運送到泰國的豪華超跑，一輛價值22萬英鎊（約新台幣887萬元）的綠色藍寶堅尼Huracan Spyder。這起案件牽扯出一樁橫跨英國與泰國的國際走私集團，總價值超過600萬英鎊（約新台幣2.4億元）的高級車輛遭竊並轉賣。

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外媒近日報導，2016年，51歲的麥肯與事業夥伴Mo購入這輛超跑，並以每天800英鎊（約新台幣3萬2千元）的價格對外出租，外加每日100英里上限，超出部分每英里加收6英鎊（約新台幣241元）。營運初期順利，直到一名顧客要求長租1個月，車輛卻從此消失。

起初，車輛似乎停在倫敦希斯羅機場，數日未動。麥肯與夥伴親自前往現場調查卻無所獲，經由另一家追蹤公司協助才驚覺，車早已不在英國，而是被運往泰國。

原來他們成了「訂單式偷車」集團的受害者。這個由40歲的泰國籍主嫌因塔拉薩克・特查特拉西里（Intarasak Techaterasiri，綽號Boy Unity）操控的集團，安排手下在英國透過租賃或貸款方式取得高價車輛，然後將車輛運往泰國轉售牟利。車輛多半在主嫌位於倫敦肯辛頓的住宅交接後，直接空運送出英國。

▲網紅派遣2名員工飛往曼谷，追查到愛車竟在當地一間車行展售。（翻攝自Mark McCann YT）

這場偷車風暴在南安普敦港爆發轉折，當地海關查獲2個貨櫃，裡頭藏有4輛失竊車輛，並順利追查到主嫌本人，牽出整起走私案。這些被盜車輛包括藍寶堅尼、保時捷、賓士、日產GT-R、福特Mustang與Range Rover等，從2016至2017年間被偷，共計至少35輛。

麥肯當時曾報案給倫敦警方與國際刑警，但英方警方以「不在管轄範圍內」為由拒絕協助。他遂派遣2名員工飛往曼谷，追查到愛車竟在當地一間車行展售。2人攜帶備用鑰匙解鎖車門，證實車輛身份，甚至找來泰國警方協助，但現場1名男子竟要求歸還鑰匙，隨後警方突然驅離2人，還警告若再次造訪將有性命危險，恐被車行下追殺令。

▲英國國家車輛犯罪情報局（NaVCIS）最終接手，聯合泰國警方展開長達多年的調查。（翻攝自Mark McCann YT）

他們無奈空手返回英國，但此舉促成警方加快調查。英國國家車輛犯罪情報局（NaVCIS）最終接手，聯合泰國警方展開長達多年的調查。泰國方面突襲曼谷9個地點，已有13人因涉案遭逮捕並被起訴，而尋獲30輛失竊豪車，準備送回英國。4名涉案英國人士也曾遭逮，但最終未被起訴。

失車8年後，麥肯與Mo終於盼來奇蹟時刻，愛車被順利送回英國。儘管市值已大幅貶至約8萬英鎊（約新台幣323萬元），但愛車重逢仍讓他感動萬分，在YouTube頻道上分享重逢畫面時說：「天啊，它看起來比被偷時還要漂亮。」這輛藍寶堅尼在泰國期間被重新改裝，包括車身、輪圈與尾翼等細節皆有明顯變動。

截至目前，英國已有30輛失竊車輛被追回並運回，其中包含3輛GT-R、5輛保時捷、8輛賓士與1輛藍寶堅尼，總價值超過600萬英鎊。

▲麥肯在YouTube頻道上分享重逢畫面時說：「天啊，它看起來比被偷時還要漂亮。」（翻攝自Mark McCann YT）

不少網友看完影片表示震驚，紛紛留言「希斯洛機場竟然允許一輛藍寶堅尼在沒有任何所有權證明的情況下離境，這怎麼可能？」「我的摩托車開了10天被偷了。幾週後，我看到有人騎著它，就打電話給英國警方，他們說幫不了我，因為我無法確定那是我的車。」「哇，真是個精彩的故事！我真為你和你的朋友感到高興」。

也有網友感動留言「故事的寓意是，艱難的時刻不會持續，只有堅強的人才能堅持下去」。



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