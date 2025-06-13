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新娘找臨演伴娘「6小時7000元」：不被識破即可！提供禮服、妝髮

▲▼婚禮,新娘,結婚,新郎。（示意圖／達志影像）

▲新人上網徵求臨演伴娘。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

網紅作家「藍白拖」分享一則打工資訊，當事人在文中提到，因為親友人數不足，希望找一位民眾臨演伴娘，年齡約26-30歲、氣質自然，提供禮服跟妝髮，薪資則是4000至7000元，只要不被識破即可，該篇文章讓網紅作家「藍白拖」超震驚，「絕對可以列入我心中的獵奇職缺名單。」

網紅作家「藍白拖」在粉專發文，貼出「徵臨演伴娘」的打工截圖，內容指出因為親友人數不足，想找一位氣質自然、年齡26～30歲的女生，在婚禮當天以新娘國中同學身分出席。主要工作是與其他賓客自然互動、合照，「不被識破即可」，服裝、妝髮都有提供，整個流程含彩排約4至6小時。

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至於薪資的部分，則是4000-7000元，含交通與演繹費，另有彩排補助，適合有表演經驗，或個性外向好聊的女生。透過截圖可以看到，目前已有11-30人應徵。

網紅作家「藍白拖」驚呼，「我終於知道為什麼年輕人都不婚不生了，因為婚禮真的很花錢。這絕對可以列入我心中的獵奇職缺名單」、「但找真伴娘也是要給紅包，還不如找更專業的。」

文章掀起熱論，「我可以演親家母，生動自然，有需要嗎」、「我當過假伴娘，實在是新娘真的沒朋友」、「結果當天新郎娶了伴娘！新郎：計劃通」、「所以人生中的一切都可以是演出來的」、「有一個日劇演的就是，以這樣的劇情開展後續的情節」、「韓劇演過好幾次，各種目的的婚姻，需要找假親友（對，連父母、兄弟姐妹都可以花錢找）」、「伴娘薪資快要婚攝的一半了，很不錯耶」。

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