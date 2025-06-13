全紅嬋新家別墅屢暫停施工　家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

▲大陸跳水明星全紅嬋。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸跳水明星全紅嬋拿下奧運金牌後成為「全村的希望」，名聲大漲，家鄉也變成「網紅打卡聖地」。在名利雙收之餘，全紅嬋也出手幫忙讓廣東湛江的老家動工興建別墅新房，然而，就在持續施工之際，卻因大量民眾前來圍觀、拍攝直播，導致工程無法順利進行，被迫數次暫時停擺。

據當地村民透露，自2025年全紅嬋家啟動新房工程以來，每天都有大量遊客與網紅聚集，最高峰時竟有上百人堵在施工現場周邊。施工人員表示，現場空間本就有限，不少人擅自闖入工地，甚至在吊車作業時靠近拍照，增加重大安全風險。由於無法保障人員安全，多項作業被迫暫停。

全紅嬋父親受訪時坦言，「咱們農村人不懂那些大道理，就怕說錯話給孩子添亂。」其言語中透露對外界過度關注的無奈與壓力。知情人士透露，期間曾有網紅為博流量挑釁工人、故意引發衝突，只為製造流量。

外界也一度傳言停工與資金斷裂有關，對此，全紅嬋哥哥曾公開澄清，「蓋房是用我開副食品店存的錢，妹妹的獎金一分沒動。」施工單位也證實，資金與合約執行情況正常，停工純屬因應現場秩序混亂所做的暫時性調整。

自全紅嬋東京奧運奪金後，其家庭生活一直處於鎂光燈下，連建房也引起外界用放大鏡檢視，還傳出有人在半夜蹲守工地，只為拍下她爺爺監工的畫面。施工方目前已採取錯峰施工，但家人仍呼籲外界給予空間與尊重。