印航客機墜毀！機長、副駕身分曝光　寶萊塢男星悼親友「心碎」

▲機長蘇密特沙巴瓦爾（左圖）、副駕駛克萊夫昆達（右圖）。（翻攝X@upuknews1）



圖文／鏡週刊

印度航空（Air India）編號AI171的波音787-8客機，12日自阿默達巴德起飛後不久墜毀，機上共242人，僅1人奇蹟生還。最新消息指出，機長與副駕駛身份已確認，其中副駕駛為寶萊塢男星的親友，消息曝光後引發社群媒體悼念潮。

根據印度媒體《News18》和《Hindustan Times》報導，失事班機由機長蘇密特沙巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）與副駕駛克萊夫昆達（Clive Kunder）共同駕駛。沙巴瓦爾擁有約8200小時飛行經驗，昆達則累積1100小時，兩人皆在事故中罹難。

▲機長沙巴瓦爾擁有約8,200小時飛行經驗。（翻攝X@upuknews1）

▲副駕駛昆達，累積1,100小時飛行經驗。（翻攝X@upuknews1）



其中，副駕駛昆達是寶萊塢男星維克蘭馬西（Vikrant Massey）親友，馬西在IG限動發文哀悼，「我為今天在阿默達巴德這場難以想像的空難中罹難者的家人與摯愛感到心碎。更讓我痛心的是，我的叔叔克利福德昆達（Clifford Kunder）失去了他的兒子克萊夫昆達，他正是執行這趟命運航班的第一副駕駛。願上帝賜予叔叔與您全家，以及所有深受影響者堅強的力量。」

有媒體誤傳，昆達和馬西是堂／表兄弟關係，不過馬西隨後於IG澄清，他與昆達並無血緣關係，兩家是多年來的家族朋友。馬西呼籲，外界尊重死者與家屬，「讓他們平靜哀悼」。

▲寶萊塢男星維克蘭馬西哀悼副駕駛，透露二人是親友關係。（翻攝vikrantmassey IG）

印度航空執行長坎貝爾威爾森（Campbell Wilson）表示，AI171原定自阿默達巴德飛往英國倫敦蓋特威克機場，當時搭載230名乘客與12名機組人員。乘客國籍包括169名印度籍、53名英國籍、7名葡萄牙籍與1名加拿大籍。

事故發生於當地時間下午1點43分，飛機起飛約5分鐘後在住宅區墜毀，引發巨大爆炸與火災。現場影片顯示飛機墜地後成為火球，殘骸四散，場面慘烈。

▲AI171班機墜毀，畫面慘烈。（翻攝X@JackStr42679640）

唯一生還者為40歲英籍男子維什瓦什庫馬拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），事發當下他坐在11A的座位，他在醫院中表示：「飛機起飛約30秒後，就聽到一聲巨響，然後就墜毀了，一切發生得太快了。」他回憶說：「我醒來時，周圍都是屍體，我當時很害怕，我站起來跑，周邊滿是飛機殘骸。」

目前事故原因尚未公布，印度航空表示，正積極配合當局展開全面調查與緊急應變行動，並設立專線協助受害者家屬。威爾森表示：「這是我們所有人極為艱難的一天，我們所有行動都聚焦在乘客、機組人員與其親屬的需求上。我們將持續發布準確且即時的資訊，但不會進行任何揣測。」

目前確切傷亡人數與事故調查結果仍待進一步釐清，預計需時數週至數月。

更多鏡週刊報導

王祖賢員工揭「女神老闆」真實一面！ 驚呼：和我想的完全不同

教宗良十四世「戴白襪球帽」神助攻！ 球員嗨翻：我們需要這支持

有片／川普看《悲慘世界》被觀眾噓爆！ 梅蘭妮亞穿11萬戰袍冷豔回擊