租賃車桃機二航廈違停拒檢！撞傷員警逃逸　駕駛到案了

▲一輛租賃車今天清晨在桃機二航廈違停遭攔查，未料駕駛卻不服取締，衝撞員警後逃逸。（圖／翻攝畫面，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場今（11）日清晨一輛租賃車在第二航廈違停，航警保安大隊員警上前欲攔查時，該租賃車卻不服取締，猛踩油門衝撞員警逃逸，導致員警頭部、手及足部多處擦挫傷，航警查出違停駕駛黃姓男子身分通知到案，訊後依妨害公務、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依照道路交通管理處罰條例製單舉發。

航警局指出，今天清晨6時23分許，保安大隊員警在桃園機場第二航廈航北路攔查紅線違停租賃車輛，未料該租賃車駕駛卻不服稽查取締，見員警趨前竟猛踩油門衝撞員警，導致員警頭、手及足部多處擦挫傷，且事後肇事逃逸。

▲員警調閱監視畫面追查。

經航警人員調閱現場與周邊監視畫面確認租賃車駕駛身分是43歲黃姓男子，肇事男子經航警局通知到案，員警偵訊後依妨害公務、肇事逃逸與過失傷害等罪嫌移送桃檢偵辦，另依道路交通管理處罰條例製單舉發包括紅線違規停車、拒檢逃逸及衝撞執勤中警察等違規事項。

航警局表示，為維護道路交通秩序與用路人安全，籲請民眾勿違規停車，航警局將持續加強桃園機場重點時段與路段巡邏取締勤務，針對違規停車將依法告發。