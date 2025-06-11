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租賃車桃機二航廈違停拒檢！撞傷員警逃逸　駕駛到案了

▲一輛租賃車今天清晨在桃園機場第二航廈疑似違停遭航警保安大隊員警攔查，未料駕駛卻不服取締衝撞員警後逃逸。（圖／翻攝自網路）

▲一輛租賃車今天清晨在桃機二航廈違停遭攔查，未料駕駛卻不服取締，衝撞員警後逃逸。（圖／翻攝畫面，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場今（11）日清晨一輛租賃車在第二航廈違停，航警保安大隊員警上前欲攔查時，該租賃車卻不服取締，猛踩油門衝撞員警逃逸，導致員警頭部、手及足部多處擦挫傷，航警查出違停駕駛黃姓男子身分通知到案，訊後依妨害公務、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依照道路交通管理處罰條例製單舉發。

航警局指出，今天清晨6時23分許，保安大隊員警在桃園機場第二航廈航北路攔查紅線違停租賃車輛，未料該租賃車駕駛卻不服稽查取締，見員警趨前竟猛踩油門衝撞員警，導致員警頭、手及足部多處擦挫傷，且事後肇事逃逸。

▲一輛租賃車今天清晨在桃園機場第二航廈疑似違停遭航警保安大隊員警攔查，不服取締衝撞員警後逃逸，員警調閱監視畫面。（圖／翻攝自網路）

▲員警調閱監視畫面追查。

經航警人員調閱現場與周邊監視畫面確認租賃車駕駛身分是43歲黃姓男子，肇事男子經航警局通知到案，員警偵訊後依妨害公務、肇事逃逸與過失傷害等罪嫌移送桃檢偵辦，另依道路交通管理處罰條例製單舉發包括紅線違規停車、拒檢逃逸及衝撞執勤中警察等違規事項。

航警局表示，為維護道路交通秩序與用路人安全，籲請民眾勿違規停車，航警局將持續加強桃園機場重點時段與路段巡邏取締勤務，針對違規停車將依法告發。

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