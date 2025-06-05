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捐血作公益慶祝警察節　航警響應捐血167袋創紀錄

▲航警局慶祝警察節，3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，副局長翁群能（左三）、陳錦文（右二）等人配合新竹捐血中心做公益。（圖／航警局提供）

▲航警局慶祝警察節，3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，副局長翁群能（左三）、陳錦文（右二）等人配合新竹捐血中心做公益。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航空警察局慶祝警察節於3日上午在航警局廣場前舉辦捐血活動，配合新竹捐血中心做公益，航警局大批員警挽起袖子捐出熱血響應，一整天下來共捐出創紀錄的167袋熱血；航警局長廖恆裕表示，警察挽袖捐血作公益，除能促進身體新陳代謝外，更可直接救護人民健康與生命，表達對社會關懷更展現警察柔情的一面。

▲航警局3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，副局長翁群能也配合捐血做公益。（圖／航警局提供）

▲航警局3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，副局長翁群能也配合捐血做公益。（圖／航警局提供）

為迎接即將到來警察節，航警局前天上午在航警局廣場舉辦捐血活動，航警局配合新竹捐血中心做公益，以「捐血一袋，救人一命，發揮警察博愛精神」為主軸，從上午9時30分開始至下午4時許，總計捐血袋數創歷史紀錄高達167袋，捐血量共計4萬1750毫升，顯示警察除堅守崗位守護民眾外，更是主動獻身公益、熱血傳愛，包括副局長翁群能與陳錦文等人都到場響應。

▲航警局慶祝警察節，3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，大批航警排隊捐血。（圖／航警局提供）

▲航警局慶祝警察節，3日上午在航警局廣場舉辦愛心捐血活動，大批航警排隊捐血。（圖／航警局提供）

航警局局長廖恆裕表示，警察同仁挽袖捐血作公益，不但能促進身體新陳代謝外，更可直接救護人民健康與生命，展現警察柔情的一面，將愛心化為行動，為社會帶來更多溫暖，發揮社會愛心助人之良善風氣。

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