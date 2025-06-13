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男溜進婚宴吃龍蝦、魚翅！新郎不認識他　竟是前女友派來拍照

▲桃園市林姓男子去年1月間到八德區某知名餐廳參加喜宴，入席後爽吃龍蝦、魚翅2道菜被查出並非男方親友，男方憤而直接報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市林姓男子去年1月間到八德區某知名餐廳參加喜宴，入席後爽吃龍蝦、魚翅2道菜被查出並非男方親友，男方憤而直接報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年1月間受卓姓女子請託，確認卓女的前男友是否結婚宴客，林男前往八德區某知名餐廳查看後，佯稱是男方親友直接入席，還吃了龍蝦與魚翅2道菜，後因賓客席位不足，男方發現林並非親友，林則辯稱受友人請託到場拍照，男方一怒報警恕告詐欺。桃園地方法院審理時，林辯稱用餐完畢後才前往，為避免拍照存證之目的被發現，才偽裝成新郎的同事入席，並不是貪圖免費餐點，法官認為林沒有詐欺犯意，判他無罪。

檢警調查，36歲林姓男子去年1月7日晚間7時許前往八德區某知名餐廳後，聲稱是男方同事，於是被引導至男方親友席位入座，過程中林吃了龍蝦與魚翅等2道菜，後因賓客席位不足，男方重新調整座位時，查出林並非受邀男方親友，新郎也確認林並非親友，憤而報警處理。

桃檢調查時，林男否認有蹭吃蹭喝詐欺事實，辯稱是受卓姓女子請託，男方為其前男友，請他確認是否結婚宴客才到場拍照存證，因新郎新娘婚紗照在餐廳內，所以才入席等語；證人則指稱林男到餐廳前未包禮，被抓包後才辯稱願意補包紅包，但離開餐廳前都未補償禮金，檢方認為林男係觸犯刑法之詐欺取財罪嫌，偵結依詐欺罪嫌起訴。

桃園地院審理時，法官認為被告是受託拍攝婚禮照片，且在用餐完畢後才前往會館，又為避免拍照存證之目的遭人察覺，才會謊稱是新郎同事入場用餐，顯見他並不是貪圖免費餐點，不具有詐欺之主觀犯意，判他無罪。

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