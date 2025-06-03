泰女托運行李夾帶近11公斤大麻　接運男「商旅花圃取貨」被逮

▲泰籍女子去年10月從泰國曼谷來台觀光，托運行李夾帶二級毒品大麻近11公斤，市值逾千萬元。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名泰國籍女子去年去年10月間受運毒集團委託，約定以3萬5000泰銖為酬勞自泰國曼谷運輸一批二級毒品大麻來台，同年10月間入境桃園機場時被海關與航警安檢大隊當場查獲，開箱發現夾藏大麻10包，量秤重達10,958.5公克，市值逾千萬元，航警局向桃園地檢署報請指揮偵辦，再循線查獲接手貨主的蘇姓男子到案；桃檢複訊時，蘇男否認犯行，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴，蘇男與泰籍女子目前均在押中。

▲泰籍女子去年10月從泰國曼谷來台觀光，托運行李夾帶二級毒品大麻近11公斤。（圖／航警局提供）

檢警調查，這名泰國籍女子於去年10月間在泰國不詳地點受運毒集團委託，約定以3萬5000元泰銖（折合台幣約3萬2200元）為酬勞，於10月5日凌晨4時許，自泰國曼谷機場從運毒集團成員取得夾藏第二級毒品大麻10包（毛重10,958.5公克）之行李箱，搭乘泰國航空TG632號班機來台，入境桃園機場時，被航警局安檢大隊及財政部關務署臺北關人員察覺其託運其行李箱有異，當場開箱查獲扣押。

▲航警員警循線查獲在台貨主蘇姓男子到案，移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

航警人員為求順利查獲大麻毒品在台貨主，照著運毒集團的指示，將行李箱放在在北市萬華區昆明街某商旅花圃，36歲蘇姓男子於10月7日晚間12時47分領取行李箱時，被航警局埋伏員警當場拘捕。

桃檢複訊時，被告蘇男否認犯行，辯稱「是運毒集團成員告知，在台灣有大麻，詢問可否幫忙處理」等語，檢方不採信其辯詞，檢方根據航警人員現場起出大麻毒品、行李箱等佐證，足認其犯行明確，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第二級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌起訴。