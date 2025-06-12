月薪10萬！失業男要去東南亞賭場打工　妻急報警出境前攔下他

▲航警局員警於機場出境報到櫃檯尋獲廖男，並以後方螢幕播放防詐宣導影片勸其打消登機念頭。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中廖姓男子6月初在社群平台Threads上網友介紹至海外賭場工作，月薪10萬元，對方聲稱無須工作經驗，並可安排搭機前往泰國再轉至寮國賭場工作，廖男信以為真於本月初前往桃園機場欲搭機出境，其妻擔心被騙急忙向航警求助；航警員警在桃機尋獲廖男，經勸說是詐騙陷阱後，廖男放棄出國念頭，避免落入海外求職陷阱。

航警局指出，廖姓男子日前在社群平台Threads上認識姓名不詳網友，該網友獲悉廖男待業中，聲稱可安排搭機飛往泰國後再到寮國賭場工作，且無需相關工作經驗，可獲得新台幣10萬元月薪，待遇非常優渥。廖男信以為真，準備出國赴任，妻子察覺異狀後緊急向航警求助。

▲航警局員警耐心提出海外求職陷阱案例，向廖男勸說打消出國求職念頭。（圖／航警局提供）

航警局接獲廖男妻子求助後，於2日上午在桃園機場第一航廈出境大廳尋找，發現廖男後予以勸說，廖男聲稱從未與對方見過面，相關工作資訊也相當模糊，但對方以高薪為誘餌，遊說其出國赴任；航警隨即以出境大廳螢幕都有海外求職陷阱宣導影片，說明這就是海外求職詐騙陷阱個案之一，廖男仔細聽取員警勸說後恍然大悟，打消出國求職念頭，也避免自己誤入詐騙集團海外求職圈套。

航警局表示，近期已有多起類似海外求職詐騙案例，詐騙集團透過社群媒體散布假工作機會，誘騙國人前往東南亞國家從事非法工作，甚至被限制人身自由或是成為詐騙豬仔成為人頭，呼籲民眾應提高警覺，勿輕信網路高薪工作訊息，如有疑慮可隨時向「110」報案專線或「165」反詐騙專線查證清楚。