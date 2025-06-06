　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面！白牌車桃機載客拒檢硬衝闖　外籍女客慘遭甩出重摔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場第二航廈昨（5）日晚間有網友前往接機時，意外發現一台白牌自小客車非法招攬外籍旅客上車，航警人員察覺上前攔查，許姓駕駛不顧車門未關加速逃逸，導致外籍女旅客被甩飛，還闖紅燈差點撞上旅客，許姓駕駛見狀隨即停車，航警將依違反公路法函請市府交通局裁處10萬元以上罰鍰，另違法闖紅燈與未禮讓行人部分則依道路交通管理條例製單告發，裁處9600元罰鍰，外籍女旅客手臂受傷，目前則保留法律追訴權。

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，車門未關加速逃逸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關加速逃逸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，車門未關逃逸，外籍女乘客被甩飛。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關逃逸，外籍女乘客被甩飛。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

航警局指出，昨晚10時36分許，航警局保安大隊在第二航廈西三路發現許姓男子駕駛自用小客車違規攬客行為，員警上前要求停車受檢，許男心虛拒檢猛踩油門逃逸，後座左車門尚未關閉時即闖紅燈及未禮讓行人逃逸，車上外籍女旅客則被甩飛導致手臂擦傷，許男後來自行停車，航警上前攔查取締。

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，車門未關闖紅燈逃逸，女乘客被甩飛驚險一幕，航警攔查到案。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關且闖紅燈逃逸，女乘客被甩飛驚險一幕，航警攔查到案。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

白牌自小客車在桃機違法攬客，闖紅燈甩飛外籍女子驚險一幕，全被後方自小客車行車紀錄器拍下上傳社群網站，引發網友熱議。

航警局表示，許姓男子駕駛自用小客車違規載客，將依違反公路法函請桃園市政府交通局裁處新台幣10萬以上、2500萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照4個月至1年；另不服警察指揮稽查、闖紅燈及行經行人穿越道未禮讓行人部分，則依違反道路交通管理處罰條例製單，共裁處新台幣9600元，有關旅客受傷部分，目前保留法律追訴權。

航警局強調，為維護航廈秩序，航警保安大隊全日均編排取締違規攬客勤務，今年1至5月截止，共計取締違反道路交通管理處罰條例1564件，公路法182件，民用航空法98件，航警局將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形發生。航警局提醒，民眾切勿乘坐非法白牌車輛，以保障自身安全。

 【更多新聞】

桃園社區住戶翻垃圾找東西「誤觸紅外線」　慘被壓縮機輾死

被指帶家人豪華飯店吃好料！　立委牛煦庭赴桃園地檢署按鈴提告

六都「動保」聲量大調查　桃園市好感度居冠獲民眾好評

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照
快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因
連續45年紀錄中斷？天受宮不見「帝爺公蛇」　夜見10多隻金頭
身分、健保都被廢！福建台師怒嗆：大陸比台灣更民主自由
快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明
驚悚畫面！白牌車桃機載客拒檢硬衝　外籍女慘遭甩出重摔
6國籍航空首推「軍人優先登機」　7/1起上路
建國高架男遭開「12槍擊斃」　被撞2警傷勢曝
氣象署：最快下周二生成首颱「蝴蝶」　路徑變化大
川普、馬斯克「全面開戰」！　BBC分析2人最糟下場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因

搶到飽還賣到翻！工程師神器狂掃演唱會票　士檢屠牛查扣變現

三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

陳佩琪深情傳話　要柯文哲勿穿短褲出庭

喪屍毒梟拒捕卻遭披薩卡關！上膛金牛座備火拚　女友在身旁嚇壞

以為躲過追捕！拒檢通緝犯遊藝場爽玩　鷹眼警秒認出逮人

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

快訊／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因

搶到飽還賣到翻！工程師神器狂掃演唱會票　士檢屠牛查扣變現

三中案唯一有罪！蔡正元拒戴電子腳鐐提抗告　慘被法官打臉　

陳佩琪深情傳話　要柯文哲勿穿短褲出庭

喪屍毒梟拒捕卻遭披薩卡關！上膛金牛座備火拚　女友在身旁嚇壞

以為躲過追捕！拒檢通緝犯遊藝場爽玩　鷹眼警秒認出逮人

仁愛路半世紀豪宅1億賣　前屋主長抱12年慘賠千萬

民宅凌晨4時突發大火「大家都在睡」　英雄黃金獵犬救了全家人

守護暑假戲水安全　南消一大隊實兵操練水域救生技能

店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

曾被公司嫌醜　陳瑾緗赴韓修臉變超正小姐姐

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

狼叔「全面偷拍」！表妹、姪女成性侵猥褻獵物　遭美國NCMEC揪出

洗車場24hrs營業「水槍風槍吵整天」二度挨告　停業還要賠2萬

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

【為食物怒噴！】台中男痛罵「你吃鐵板燒我吃科學麵」！　女子被迫當街「跪地」

社會熱門新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

柯律師反對直接讀硬碟　法官：不早講

副市長之子變色狼！　用周杰倫門票誘正妹飯店夜襲

房仲嗨吸喪屍電子煙撞死男大生遭起訴

永康瓦斯外洩封路300米　終於找到洩漏點

12歲弟未現身客運站...15歲姊哭了　催淚背景曝

「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬

「回春名醫」又出事！貴婦打牛奶針險死昏迷指數3

更多熱門

相關新聞

70歲阿北逆向暴走　警開17張罰單

70歲阿北逆向暴走　警開17張罰單

員林市中山路今(5日)中午一輛轎車突然狂飆、跨越雙黃線逆向闖紅燈，將大馬路當成賽車場，多名民眾見狀緊急閃避撥打110報案，警方獲報後立即派遣員林派出所警員前往鳴笛，但駕駛竟拒檢一路往前直駛，最後在1.1公里外將他攔查，但阿北神情恍惚語無倫次，遭警方開出17張罰單，累計罰鍰高達3萬餘元，所幸無人員傷亡。

慶祝警察節捐血作公益　航警捐血167袋創紀錄

慶祝警察節捐血作公益　航警捐血167袋創紀錄

闖紅燈被開單　高雄女竟告警濫權求國賠

闖紅燈被開單　高雄女竟告警濫權求國賠

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

泰女托運行李夾帶近11公斤大麻　在台接運男也被逮

泰女托運行李夾帶近11公斤大麻　在台接運男也被逮

關鍵字：

白牌轎車桃機違法攬客拒警攔查闖紅燈未禮讓行人甩飛女乘客航警局

讀者迴響

熱門新聞

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

讓男優都頭痛！　AV魔女「全身瘀青還喊爽」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

2025首颱要來了？歐美德3模式曝現蹤機率高

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面