驚悚畫面！白牌車桃機載客拒檢硬衝闖　外籍女客慘遭甩出重摔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場第二航廈昨（5）日晚間有網友前往接機時，意外發現一台白牌自小客車非法招攬外籍旅客上車，航警人員察覺上前攔查，許姓駕駛不顧車門未關加速逃逸，導致外籍女旅客被甩飛，還闖紅燈差點撞上旅客，許姓駕駛見狀隨即停車，航警將依違反公路法函請市府交通局裁處10萬元以上罰鍰，另違法闖紅燈與未禮讓行人部分則依道路交通管理條例製單告發，裁處9600元罰鍰，外籍女旅客手臂受傷，目前則保留法律追訴權。

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關加速逃逸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關逃逸，外籍女乘客被甩飛。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

航警局指出，昨晚10時36分許，航警局保安大隊在第二航廈西三路發現許姓男子駕駛自用小客車違規攬客行為，員警上前要求停車受檢，許男心虛拒檢猛踩油門逃逸，後座左車門尚未關閉時即闖紅燈及未禮讓行人逃逸，車上外籍女旅客則被甩飛導致手臂擦傷，許男後來自行停車，航警上前攔查取締。

▲許姓男子昨晚在桃機違法招攬外籍乘客，航警攔查時竟闖紅燈逃逸，左後車門未關且闖紅燈逃逸，女乘客被甩飛驚險一幕，航警攔查到案。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

白牌自小客車在桃機違法攬客，闖紅燈甩飛外籍女子驚險一幕，全被後方自小客車行車紀錄器拍下上傳社群網站，引發網友熱議。

航警局表示，許姓男子駕駛自用小客車違規載客，將依違反公路法函請桃園市政府交通局裁處新台幣10萬以上、2500萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照4個月至1年；另不服警察指揮稽查、闖紅燈及行經行人穿越道未禮讓行人部分，則依違反道路交通管理處罰條例製單，共裁處新台幣9600元，有關旅客受傷部分，目前保留法律追訴權。

航警局強調，為維護航廈秩序，航警保安大隊全日均編排取締違規攬客勤務，今年1至5月截止，共計取締違反道路交通管理處罰條例1564件，公路法182件，民用航空法98件，航警局將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形發生。航警局提醒，民眾切勿乘坐非法白牌車輛，以保障自身安全。