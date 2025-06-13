彼緹娃觀光工廠升級開幕　黃偉哲：打造南台灣最甜的地方創生新據點

▲台南市長黃偉哲等人出席彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠盛大重新開幕剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣甜點新地標再進化！台南在地深耕多年的知名甜點品牌「彼緹娃檸檬蛋糕觀光工廠」歷經全面升級改造，13日下午在佳里區盛大舉行重新開幕暨揭牌儀式，嶄新空間不僅強化生產環境、導入無塵設備，更結合教育推廣與公益關懷，期望打造兼具藝術、美感與社會責任的多功能甜點平台。

開幕活動由快樂薩克斯風樂團演奏揭序，甜點香氣伴隨樂音飄散，現場氣氛溫馨熱鬧。台南市長黃偉哲、市議員許至椿及產業協會理事長等人親臨現場，為這座「可口又有愛」的甜點工廠獻上祝福。

黃偉哲致詞時表示，創辦人洪佳寶博士多年來致力甜點教育與烘焙美學推廣，這次改造升級不僅引進無塵生產設備，確保食品安全，也正式啟動OEM、ODM甜點代工服務，擴展客製化蛋糕生產鏈條，為地方創生注入新動能。他強調：「甜點不只是口味，更是一份溫柔的社會關懷與青年培育的平台。」

彼緹娃同步推出新主打「檸檬巧克力蛋糕」，以清香檸檬融合濃鬱巧克力，層次分明、口感濕潤，夏日人氣爆棚。其他如檸檬雪霜磅蛋糕、瑪德蓮、芋頭蛋糕、手工餅乾禮盒等人氣商品也一併上架，療癒味蕾也暖進人心。

創辦人洪佳寶博士指出，本次開幕更肩負社會責任，特別舉辦家扶中心獎助學金捐贈儀式，由家扶委員鄭秀珍代表受贈，期望透過甜點的溫暖資助更多學子穩定就學、勇敢追夢，「讓一塊蛋糕，成為他們人生裡踏實的力量」。

洪博士進一步說明，未來將持續推動教育推廣與技職培訓課程，規劃包括烘焙丙乙級檢定輔導、創業導向課程、蛋糕裱花教學等，打造青年一技之長的平台。他相信透過產業與教育的結合，能讓甜點不只是餐桌上的幸福，更是一個城市創新的起點。