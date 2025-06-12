榮耀再現！南光中學大隊接力奪全國冠軍　黃偉哲頒獎肯定師生

▲台南南光中學勇奪全國大隊接力冠軍，黃偉哲市長到校頒獎肯定師生團隊努力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在彰化縣立體育場舉行的教育部體育署「113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽」中，台南市南光中學國三愛班以3分37秒奪下全國冠軍，睽違八年再度為台南抱回大隊接力最高榮耀。

市長黃偉哲12日親自前往南光中學頒獎表揚，並高度肯定選手們的努力與師長的陪伴，強調「這份榮耀，是日復一日的堅持所累積而來。」

黃偉哲表示，與來自全國各縣市的強敵同場競技並勇奪第一，實屬難得。南光中學能在眾多隊伍中脫穎而出，不僅展現出學生們堅韌毅力與精準默契，也凸顯師長、家長在背後長期付出的成果。他期勉校方持續維持優良傳統，未來再創佳績。而本屆獲獎的國三愛班，其實三年來一路拚搏：國一未進市賽前八，國二奪市冠並挺進全國第八，今年畢業前夕更一舉登上全國之巔，堪稱勵志典範。

南光中學指出，該賽事自103學年度起改製為全國決賽，至今已有12年歷史，台南市隊伍僅兩度奪冠，皆由南光中學抱回。此次由體衛組長陳孟聰規劃的系統訓練，加上導師尤彥翔全程陪伴穩定情緒，讓選手們在決賽中無懼壓力、穩健傳棒，最終衝線奪冠。校長張添唐也強調：「速度只是外顯，團隊與毅力才是這場勝利的核心。」今日頒獎典禮，議員王宣貿、蔡育輝及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表亦到場祝賀，共襄榮耀時刻。