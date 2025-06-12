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補助款挨刪逾75億！　黃偉哲北上為南台灣請命　籲追加預算補回傷害

▲台南市長黃偉哲與南部首長北上行政院，為補助款遭刪請命，盼中央正視財政失衡問題。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與南部首長北上行政院，為補助款遭刪請命，盼中央正視財政失衡問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中央預算刪減、南部縣市重傷！ 台南市長黃偉哲11日偕同高雄、嘉義縣、屏東與澎湖縣等五位南部首長北上行政院陳情，爭取地方一般性補助款，黃偉哲直言「解鈴還須繫鈴人」，盼行政院以追加預算方式補足地方損失，讓南部建設不因預算挫敗卡關，也為南北平衡發展找回公道。

台南市政府指出，今年受到中央總預算刪減與統籌分配稅款縮水雙重衝擊，地方財政壓力劇增。統計顯示，光是一般性補助款即遭刪減51.68億元，加上今年1至4月統籌分配稅款又少了23.75億元，合計短少高達75.43億元，影響建設推動甚鉅。黃偉哲呼籲中央必須設法補破網，尤其對財源有限、仍在發展階段的南部縣市更應公平對待。

黃偉哲指出，北部許多城市早已完成地鐵、鐵路地下化等重大建設，相較之下中南部起步較晚，建設急需中央支援。如今補助款反被刪減，嚴重影響基礎建設腳步。他強調，建設不分藍綠、不分南北，中央若能補回預算，將有助於地方政府穩定推動各項公共工程，並拉近城鄉差距，實現區域均衡發展。

針對縣市首長聯袂北上請命，行政院長卓榮泰表達正面回應，允諾會重視南北資源失衡與財政分配不均問題。黃偉哲強調，解決之道在於中央提出追加預算、送立法院審議通過，「盼各界放下成見、齊心成就公平發展。」市府也重申，願與中央共同合作推動建設，但期待被公平對待、合理支援，不讓南部城市被預算邊緣化。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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