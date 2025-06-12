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亞太農業技術展登場　黃偉哲：以科技驅動農業升級、打造台南智慧農業新樣貌

▲▼台南,黃偉哲,亞太農業技術展,科技,智慧農業,永鴻。（圖／台南市政府提供）

▲黃偉哲市長參觀後表示，台南市是科技大城，也是農業重鎮，市府長期協助民眾改善禽畜場的異味問題，如果相關業者能夠採用本土開發的飼料添加劑，從動物的消化能力改善排泄物臭味，不僅減少被稽查的機會，也能改善周遭居民的生活品質。

圖、文／台南市政府提供

第九屆「亞太區農業技術展覽暨會議」在沙崙科學城的大台南會展中心盛大舉辦，展期三天（6月11日至13日），預計吸引逾3萬名國內外專業人士與採購買家參觀。台南市政府在黃偉哲市長指示下，由農業局與經發局合作設立「台南智慧農業館」，集結在地農業新創研發成果，展現台南智慧農業的發展實力與潛力。

黃偉哲今親自出席並參觀多家廠商展攤。他表示，亞太農業技術展過去皆在台北南港展覽館舉行，自去年台南400年活動期間，市府成功爭取英富曼集團首度移師台南策展後，獲得廣大回響。今年展覽持續在大台南會展中心舉行，吸引更多國內外農業科技大廠主動參展，顯見台南已逐步成為農業創新與智慧應用的展示舞台。

許多台灣人都知道「歐羅肥」這款針對禽畜的飼料添加劑，背後的製造商就是永鴻國際生技，這次參加台南的亞太農業技術展，向國內外買家展示本土研發的酵素、益生菌與植生素等添加劑，希望推廣用於提升動物育成、調節免疫的產品，也相對減少抗生素的使用。

鍾威凱董事長舉例，目前永鴻運用微生物發酵平台開發的添加劑，經過農科院的實證，可讓動物排泄物的臭味降低六成。原理就是從源頭幫助動物消化蛋白質，阻斷氨、硫化氫這些成分形成。黃偉哲市長參觀後表示，台南市是科技大城，也是農業重鎮，市府長期協助民眾改善禽畜場的異味問題，如果相關業者能夠採用本土開發的飼料添加劑，從動物的消化能力改善排泄物臭味，不僅減少被稽查的機會，也能改善周遭居民的生活品質。

▲▼台南,黃偉哲,亞太農業技術展,科技,智慧農業,永鴻。（圖／台南市政府提供）

▲鍾威凱董事長舉例，目前永鴻運用微生物發酵平台開發的添加劑，經過農科院的實證，可讓動物排泄物的臭味降低六成。原理就是從源頭幫助動物消化蛋白質，阻斷氨、硫化氫這些成分形成。

黃偉哲並參觀由台南市團隊規劃的「智慧農業館」，感謝沙崙科學城與在地農業新創的共同投入。例如：
（一）工研院綠能所開發的「乾式厭氧撥酵」技術，已應用於柳營八翁沼氣發電廠；
（二）擎壤科技在市府沙崙辦公室協助下，將無人機噴灑技術應用於農田、漁塭及太陽能板清潔領域；
（三）綠澯科技則運用微藻技術開發對抗病蟲害的天然酵素與提升水產免疫力的飼料產品，開展首日即獲中央畜產會蘇治芬董事長及前農委會主委曹啟鴻等專家關注。

黃偉哲強調，市府已邀請本市農會與農業相關業者觀展，主動接洽合作，推動在地農業升級。他表示：「科技導入農業，是為了提升農民的收益。讓農產品不只是好吃，更具市場競爭力。這是台南邁向農業新時代的關鍵步伐。」

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