守護上學路！黃偉哲視察後甲國中通學改善　減少人車爭道風險

▲台南市長黃偉哲實地視察後甲國中東平路校門，了解通學環境改善成效。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護孩子每天的通學安全，台南市政府啟動「學生通學安全守護專案」，針對校園周邊交通熱點全面盤點與改善。市長黃偉哲13日特地前往學生人數眾多的後甲國中，視察東平路校門通學環境改善成果，實地觀察交通管製作為對學生安全的提升效果。

黃偉哲指出，市府自108年起積極爭取中央經費，已獲覈定88校、總計10億4550萬元建置實體通學步道。除了硬體施作外，亦針對簡易交管進行即時調整，例如今所視察的後甲國中，於上下學尖峰時段針對部分路段實施30分鐘交通管制，並設置行人專用時相，減少人車爭道、預防事故發生。他強調：「孩子的安全，不能等！」

教育局長鄭新輝說明，台南市已根據各校通學需求完成634校次交通環境改善，包括標線重劃、避車彎設置與行人全時相燈號等。今年度市府再次盤點各校未解決問題，將由教育局協調交通局、工務局等單位聯合會勘，並納入道安會報列管追蹤，確保改善落實。

後甲國中校長陳瑞榮補充，過去東平路騎樓狹小、地面不平，學生常被迫走到車道上，潛藏風險。在市府介入後，自4月起於尖峰時段推動交通管制，使用拒馬、交通錐與導引人員協助疏導人流，已明顯提升學生安全性。校方也與警方合作，在林森路側校門增設放學時段臨停管制，打造「無車干擾」的接送動線，獲得家長與社區居民支持。