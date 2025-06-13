伊朗展開反擊！上百架無人機襲以色列　以軍：全力攔截中

▲ 無人機飛過伊拉克上空。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日凌晨發動「崛起之獅」行動，打擊伊朗境內核設施及軍事目標，擊殺2名高階軍事將領及多名核子科學家。伊朗現已展開報復，以軍表示，伊朗過去幾小時內向以色列領土發射逾百架無人機，軍方正努力擊落。

綜合CNN及《以色列時報》，以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）指出，伊朗近幾個小時內向以色列領土發射約100架無人機，作為對以色列攻擊的回應，以軍正試圖攔截。

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

從伊朗發射的無人機須數小時才會抵達以色列，網路曝光的畫面可見伊拉克上空有無人機飛過，似乎就是正飛往以色列的伊朗無人機。