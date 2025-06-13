　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗展開反擊！上百架無人機襲以色列　以軍：全力攔截中

▲▼ 無人機飛過伊拉克上空，疑似為伊朗向以色列發射的無人機。（圖／翻攝自X）

▲ 無人機飛過伊拉克上空。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日凌晨發動「崛起之獅」行動，打擊伊朗境內核設施及軍事目標，擊殺2名高階軍事將領及多名核子科學家。伊朗現已展開報復，以軍表示，伊朗過去幾小時內向以色列領土發射逾百架無人機，軍方正努力擊落。

綜合CNN及《以色列時報》，以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）指出，伊朗近幾個小時內向以色列領土發射約100架無人機，作為對以色列攻擊的回應，以軍正試圖攔截。

從伊朗發射的無人機須數小時才會抵達以色列，網路曝光的畫面可見伊拉克上空有無人機飛過，似乎就是正飛往以色列的伊朗無人機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡語芯打牛奶針喪命　相驗後擇日解剖
快訊／印航收「炸彈威脅」返航！　空服員廁所找到bomb字條
「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門
汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆
以伊互打！4國空域「全面淨空」　各大航班急繞道
快訊／印度航空156人客機接「炸彈威脅」！　緊急降落普吉機場
台中23歲男「日飲2杯手搖不喝水」　爆急性腎盂腎炎險喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／印航收「炸彈威脅」返航！　空服員廁所找到bomb字條

快訊／印度航空156人客機接「炸彈威脅」！　緊急降落普吉機場

以伊互打！中東4國空域「全面淨空」　各大航班急繞道

伊朗展開反擊！上百架無人機襲以色列　以軍：全力攔截中

原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價

以色列空襲「川普事前知情」！密切監控伊朗報復　美軍高度戒備

印航黑盒子找到了！　專家曝「3大可能墜毀原因」

墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

快訊／印航收「炸彈威脅」返航！　空服員廁所找到bomb字條

快訊／印度航空156人客機接「炸彈威脅」！　緊急降落普吉機場

以伊互打！中東4國空域「全面淨空」　各大航班急繞道

伊朗展開反擊！上百架無人機襲以色列　以軍：全力攔截中

原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價

以色列空襲「川普事前知情」！密切監控伊朗報復　美軍高度戒備

印航黑盒子找到了！　專家曝「3大可能墜毀原因」

墜機前最後自拍！準備移居英國　印度醫生一家5口全數罹難

伊朗關鍵核設施大火「濃煙竄天」畫面曝！　國際原能總署發聲

利用八仙塵暴騙賣「燙傷靈藥」　62歲男出獄流竄各醫院繼續騙

台東71歲阿北身體不適！機車衝進民宅　撞破落地窗玻璃送醫

外籍女遇「假交友」詐騙狂買點數　台東警聯手超商店員阻詐

他貼出「2條線確診照」各地網友狂恭喜　樂團主唱：我放溫度計也是

怪阿北搭訕2少女「教游泳」水中摸下體　運動中心熱心泳客揭發

悍將上半季率先出局　林威助曝自己的課題：專注二軍養成

波摩ARC-54「Iridos Edition」54年珍稀登拍賣場　540萬元台幣成交

轟藍白聯手翹班卻提延會　林楚茵：只會讓大罷免更熱烈

印度空難「A11」是生還幸運座位？　

港女星「慘遭撞胸非禮」！事前有預感…一看照片怕爆：他早就盯著我

【安娜貝爾是妳？】長髮公主拉人上塔卻放手　詭異笑容嚇到網友

國際熱門新聞

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

婚禮變靈堂　她出嫁對象竟是遺體

伊朗官媒證實！　軍方最高將領身亡

即／印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光

伊朗展開反擊　向以色列發射上百架無人機

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

更多熱門

相關新聞

伊朗官媒證實！　軍方最高將領身亡

伊朗官媒證實！　軍方最高將領身亡

以色列13日發動「崛起之獅」軍事行動，打擊伊朗軍事及核設施，繼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最高指揮官薩拉米（Hossein Salami）罹難後，稍早伊朗官媒證實，總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）也在空襲中喪生。

川普知情以色列空襲　美軍高度戒備

川普知情以色列空襲　美軍高度戒備

伊朗核設施大火竄濃煙　國際原能總署回應了

伊朗核設施大火竄濃煙　國際原能總署回應了

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

陸提醒在伊公民「加強安全防範」

陸提醒在伊公民「加強安全防範」

關鍵字：

以色列伊朗無人機攻擊报复

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面