伊朗媒體嗆「準備終結以色列政權」！　無人機、飛彈飛入約旦

▲ 伊朗誓言對以色列攻擊採取嚴厲措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日對伊朗發動「崛起之獅」行動，擊殺3名高級軍事將領及多名核子科學家，伊朗稍早發射逾百架無人機反制，以軍正全力攔截。伊朗媒體強調，以色列此次犯下嚴重錯誤，伊朗的回應將不同以往，恐怕開啟終結以色列政權的倒數計時。

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》13日指出，以色列對伊朗的攻擊犯下嚴重錯誤，伊朗的回應將啟動「消滅以色列政權的過程」，據信伊朗對此次猶太復國主義政權「恐怖主義軍事攻擊」的回應將與以往不同，稱以色列總理納坦雅胡這次錯誤將使政權走向崩潰邊緣，可能代表以色列「痛苦終結」的開端。

伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最高指揮官薩拉米（Hossein Salami）、中央司令部指揮官拉希德（Gholamali Rashid）及6名重要核子科學家在空襲中喪生。最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稍早警告，此次罪行將為猶太復國主義政權帶來痛苦命運，使其面臨嚴厲懲罰。

以軍聲稱，伊朗13日上午向以色列發射逾百架無人機，綜合CNN及《以色列時報》，以色列空軍戰機開始在境外擊落這些無人機，包括沙烏地阿拉伯空域，未被擊落的無人機料將在一小時後抵達以色列。

伊朗無人機也飛入約旦領空，約旦當局對首都安曼發布空襲警報，要求居民待在家中。據約旦官媒，空軍評估可能有飛彈或無人機落入約旦領土，包括人口稠密區，對平民安全構成潛在威脅，因此正進行攔截。