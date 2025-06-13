伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價

▲ 巴蓋里據報在空襲中喪生。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列13日發動「崛起之獅」軍事行動，打擊伊朗軍事及核設施，繼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最高指揮官薩拉米（Hossein Salami）罹難後，稍早伊朗官媒證實，總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）也在空襲中喪生。

CNN、《衛報》等外媒據伊朗國家電視台IRINN報導，伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里在以色列空襲中遇難，另有2名核子科學家身亡。巴蓋里是伊朗軍銜最高的軍官，成為以軍行動中喪生的第二名高級官員，此前多家伊朗官媒報導，IRGC總司令薩拉米在空襲中遇害。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稍早透過官媒IRNA聲明證實，「許多指揮官與科學家在敵人的攻擊中犧牲」，指控以色列犯下「黎明時分的罪行」，且攻擊平民區，將為此面臨「嚴厲懲罰」。

伊朗武裝部隊發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）也警告，德黑蘭將對以色列攻擊採取報復，美國及以色列都將付出沉重代價。

這起攻擊發生後，美國國務卿盧比歐聲稱美方未參與以色列行動，但國務院及五角大廈11日率先撤離駐中東非必要人員及軍眷，當時未說明具體原因，僅稱中央司令部正監測「中東緊張局勢發展」。據知情人士向CNN透露，川普及白宮高層此前預期以色列會在12日晚間行動。