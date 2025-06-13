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憂「以伊衝突」帶來嚴重後果　陸外交部：反對激化矛盾、擴大衝突

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

以色列今（13）日凌晨發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，對伊朗境內多個目標發動了襲擊，伊朗也表態將進行嚴厲報復。針對「以伊衝突」，中國外交部發言人林劍今（13）日也指出，「中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突。」同時呼籲各方多做促進地區和平之事，中國方面也願意推動局勢和緩。

林劍表示，中方高度關注以色列襲擊伊朗，對有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。「中方反對侵犯伊朗主權安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突。」地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。

林劍進一步說，中方呼籲有關各方多做有利於促進地區和平穩定的事，避免緊張事態進一步升級。「中方願為推動局勢緩和發揮建設性作用。」

根據《央視》報導指出，當地時間6月13日，以色列空軍對伊朗發動代號為「崛起之獅」的軍事行動。以色列國防部長卡茨稱，以色列對伊朗發動先發制人打擊，預計不久後以色列將遭受導彈和無人機襲擊，以色列全國進入緊急狀態。

報導指出，以色列的軍事行動得到了總理納坦亞胡的證實，他表示以軍行動目標是「打擊伊朗核設施、彈道導彈工廠和軍事能力」，以軍對伊朗的打擊會「持續多日」。

CNN、《衛報》等外媒據伊朗國家電視台IRINN報導，伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里在以色列空襲中遇難，另有2名核子科學家身亡。巴蓋里是伊朗軍銜最高的軍官，成為以軍行動中喪生的第二名高級官員，此前多家伊朗官媒報導，IRGC總司令薩拉米在空襲中遇害。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稍早透過官媒IRNA聲明證實，「許多指揮官與科學家在敵人的攻擊中犧牲」，指控以色列犯下「黎明時分的罪行」，且攻擊平民區，將為此面臨「嚴厲懲罰」。

伊朗武裝部隊發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）也警告，德黑蘭將對以色列攻擊採取報復，美國及以色列都將付出沉重代價。

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