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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批國家機器奪自由達11個月！　朱立倫聲援柯文哲：赤裸的政治清算

▲▼國民黨中常會黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城與政治獻金案，台北地院裁定自6月2日起延長羈押2個月。對此，國民黨主席朱立倫表示，司法在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下，一位曾參選總統的在野政治領袖，將被國家機器剝奪自由長達 11 個月以上。這是赤裸裸的政治清算、這是赤裸裸的威權復辟。

柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人，因涉及京華城弊案，遭台北地方法院延長羈押禁見到今年8月為止，柯文哲等人提出抗告，高等法院審理後，認為柯文哲等人羈押原因仍存在，且有羈押禁見的必要，北院裁定無誤，因此駁回柯文哲等4人抗告。

「台灣的司法一再被踐踏，我們要的不是打壓異己的工具，而是真正的公平與正義！」朱立倫表示，今日，法院再度駁回柯文哲的抗告，裁定延長羈押兩個月。這代表，在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下，一位曾參選總統的在野政治領袖，將被國家機器剝奪自由長達 11 個月以上。

朱立倫指出，這不是司法調查，這是赤裸裸的政治清算；這不是依法偵辦，這是赤裸裸的威權復辟。

朱立倫提到，過去幾個月，全台已有超過 200位國民黨黨工被約談、20多位黨工遭羈押，多個黨部遭受搜索，連癌末重病的黨工都不放過。司法已成為執政者手中的利刃，專挑異己下手，然而面對罷免藍委的「假、錯、偽」超過數萬件，司法檢調卻選擇視而不見。

「這就是辦藍不辦綠！這就是小案大辦！這樣的台灣，還能稱為民主法治的國家嗎？」，朱立倫強調，司法不該是政權的附庸，檢調不該淪為打手，他們要大聲譴責執政當局，也要嚴正控訴那些自甘墮落、淪為政權幫兇的檢調單位。「請還給台灣一個真正獨立公正的司法體系！請還給台灣人民一個可以信賴的公平與正義！」。
 

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國家機器朱立倫柯文哲政治清算

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