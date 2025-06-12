總統府邀聽國安簡報在野有疑慮　盼賴清德出席對話而非只聽報告

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上月指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安簡報」，今秘書長潘孟安分別致電國民黨、民眾黨，邀請6月18日「共商國是」。在野人士直言，現階段的聯繫過程，無法確定總統會不會出席該會議，這才是在野黨最重視的。若賴清德真的要與在野領袖共商國是，應該要親自出席、要與在野領袖互動，不是單方面要在野黨去聽報告。

總統府發言人郭雅慧今（12日）表示，秘書長潘孟安今中午已接續致電給國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，說明「重要國安情勢簡報」相關規劃與進度。此次向在野政黨領袖進行的國安簡報是為我國首次，期待能夠獲得兩黨正面回應。有關後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時向國人公開報告說明。

國民黨今證實，秘書長黃健庭已接獲潘孟安來電，但府方僅告知日期，沒有共商的細節，待黃結束行程後會再將相關內容面報朱立倫。民眾黨則說，考量通知時間緊迫，將視立法院之議程與具體之內容，於討論後再行回覆當日與會情形。

據了解，總統府秘書長在邀約的電話中，有提到18日當天會有賴總統跟在野黨領袖見面的環節。但在野人士質疑，目前僅有口頭承諾，難保屆時會不會生變，且相關流程也都沒有告知，「電話上講總統會出席，但從發言人回應又看不出來總統會不會出席」。

該人士認為，總統府都說了「重要國安情勢簡報」是我國首次，怎麼會連議程、文書資料都沒有，就要在野黨去？且距離約定日期僅不到一週時間，相當倉促，至少應該要先約個幕僚作業、會前會等，確認相關細節。外界期待的「共商國是」應該是雙方互動，而不是在野領袖單方面聽取總統府的國安情勢報告。