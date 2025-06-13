史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

▲政治評論員陳揮文。（圖／翻攝陳揮文臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院日前宣布將由政務委員史哲接任高鐵公司董事長，然而，外界質疑，史哲過往的經歷與交通事業較無直接關聯性，進而引發人事酬庸的批評。對此，政治評論員陳揮文昨（12日）在廣播節目表示，這種人事命令，賴清德是在幫國民黨立委，在扯罷團後腿，賴政府不顧外界觀感硬幹，將削弱大罷免理由。

陳揮文昨日在其主持的廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中提到，面對大罷免，罷團要去修理國民黨是罷團的自由、公民權，但是這些罷團除了修理國民黨立委，應該同時告訴賴清德真正在第一線廝殺的是這些罷團。

陳揮文直言，當罷團在各地風吹雨淋收連署書時，結果民進黨內在酬庸，高鐵董事長派一個完全沒交通背景、專業的人？他認為，這種人事命令，賴清德是在幫國民黨，是在幫國民黨立委，在扯罷團後腿。

陳揮文表示，罷團應該去告訴賴清德，「拜託，我們站在第一線，跟國民黨輸贏，你們在後面幹嘛？分官位、分配資源？賴清德太誇張了！」陳揮文進一步指出，假設大罷免大成功，民進黨拿回國會過半席次，賴清德這種酬庸只會更多不會更少，因為完全執政了。

此外，陳揮文強調，若罷免未過，國民黨會檢討嗎？應該會是照過往作為繼續下去，為此，陳揮文呼籲罷團，不只要批國民黨，也要促使民進黨改革，尤其要賴清德立刻收回高鐵董事長的任命。

最後，陳揮文痛批，賴清德即使要酬庸也該等大罷免結束，有差這幾個月嗎？罷團已經忙大罷免半年多，結果在那邊分高鐵董事長，史哲的人事案十分難看，賴政府不顧外界觀感硬幹，將削弱大罷免理由，等於在幫國民黨立委，罷團應該要很生氣才對。

▼政務委員史哲將出任高鐵董事長。（資料照／記者陳家祥攝）