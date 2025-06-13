　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

▲政治評論員陳揮文。（圖／翻攝陳揮文臉書）

▲政治評論員陳揮文。（圖／翻攝陳揮文臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院日前宣布將由政務委員史哲接任高鐵公司董事長，然而，外界質疑，史哲過往的經歷與交通事業較無直接關聯性，進而引發人事酬庸的批評。對此，政治評論員陳揮文昨（12日）在廣播節目表示，這種人事命令，賴清德是在幫國民黨立委，在扯罷團後腿，賴政府不顧外界觀感硬幹，將削弱大罷免理由。

陳揮文昨日在其主持的廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中提到，面對大罷免，罷團要去修理國民黨是罷團的自由、公民權，但是這些罷團除了修理國民黨立委，應該同時告訴賴清德真正在第一線廝殺的是這些罷團。

陳揮文直言，當罷團在各地風吹雨淋收連署書時，結果民進黨內在酬庸，高鐵董事長派一個完全沒交通背景、專業的人？他認為，這種人事命令，賴清德是在幫國民黨，是在幫國民黨立委，在扯罷團後腿。

陳揮文表示，罷團應該去告訴賴清德，「拜託，我們站在第一線，跟國民黨輸贏，你們在後面幹嘛？分官位、分配資源？賴清德太誇張了！」陳揮文進一步指出，假設大罷免大成功，民進黨拿回國會過半席次，賴清德這種酬庸只會更多不會更少，因為完全執政了。

此外，陳揮文強調，若罷免未過，國民黨會檢討嗎？應該會是照過往作為繼續下去，為此，陳揮文呼籲罷團，不只要批國民黨，也要促使民進黨改革，尤其要賴清德立刻收回高鐵董事長的任命。

最後，陳揮文痛批，賴清德即使要酬庸也該等大罷免結束，有差這幾個月嗎？罷團已經忙大罷免半年多，結果在那邊分高鐵董事長，史哲的人事案十分難看，賴政府不顧外界觀感硬幹，將削弱大罷免理由，等於在幫國民黨立委，罷團應該要很生氣才對。

▼政務委員史哲將出任高鐵董事長。（資料照／記者陳家祥攝）

▲▼政務委員史哲出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打牛奶針昏迷！蔡語芯拔管不治　名醫涉過失致死列被告
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
快訊／台中30多歲男墜樓！躺大樓中庭　全身多處骨折亡
閨蜜團下跪！蔡語芯兄母遭控拿錢拔管　沉默現身相驗
快訊／11縣市豪大雨特報　下到晚上
印航11A男「創傷後失憶」！心繫同機哥哥不知噩耗
機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後墜毀
伊朗預告「嚴厲報復」！　美駐以色列使館發布警報：立即避難
雨炸高雄！幸福川水位暴漲險溢流淹宮廟　住戶驚：雨量太誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

指賴清德邀共商國是「混亂不透明」　黃國昌籲體察民意真誠溝通

民眾黨團提案廢除監察院　綠黨團支持：那就一起真心推動

黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

在野批賴清德國安簡報太倉促　綠營：相關訊息已釋出一段時間

賴清德邀在野黨618共商國是　王鴻薇批「不尊重」：未協調時間議題

史上最長會期！　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

印度墜機穿牆241人恐罹難　外交部：排除台籍旅客搭乘班機

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【泰格與雪兒】酷涼液

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

指賴清德邀共商國是「混亂不透明」　黃國昌籲體察民意真誠溝通

民眾黨團提案廢除監察院　綠黨團支持：那就一起真心推動

黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

在野批賴清德國安簡報太倉促　綠營：相關訊息已釋出一段時間

賴清德邀在野黨618共商國是　王鴻薇批「不尊重」：未協調時間議題

史上最長會期！　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

印度墜機穿牆241人恐罹難　外交部：排除台籍旅客搭乘班機

萌汪棉被偷藏私房錢　搜出百元鈔「狗贓俱獲」滿臉不屑

提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

金秀賢搬出「國家科學調查所」：交給機構判斷真假！　律師再度出面發聲

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

打牛奶針昏迷！「車模林志玲」拔管不治　名醫涉過失致死列被告

中信兄弟公布下半季主題週與售票資訊！

快訊／台中驚傳墜樓命案！30多歲男躺大樓中庭　全身多處骨折亡

祥和蔬食、非常泰「九層塔」3種農藥超標　北市揪13件蔬果違規

太想吃捲餅！吃貨狗為了免費零食　深夜逃家「狂走8公里」到商店

尼克內鬨？頭牌布朗森出面回應　新主帥人選卡關遭5隊打槍

【泰格與雪兒】酷涼液

政治熱門新聞

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

印度墜　外交部：排除台籍旅客搭乘班機

遭爆痛罵賴清德　簡舒培：抹黑無法轉移罷免焦點

簡舒培遭爆怒批賴清德　陳智菡開酸不忘宣傳法庭直播

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

洪奇昌赴北京交流　陸委會：正向看待

原民會公告祭儀假實施方式　符合身分可放假3天

史上最長會期！　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

民間兵推後有2敘事爭議　沒第一擊台灣無能、內戰化助老共法律戰

藍委提案稱「兩岸尚未終結內戰」　律師轟藍營：看不懂內戰二字？

政院擬修地方補助辦法　國民黨團轟「違法」：惡整人民絕不接受

快訊／謝宜容霸凌下屬、濫用就安基金買禮盒　監察院全票通過彈劾

更多熱門

相關新聞

接力藍營　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

接力藍營　民眾黨團提案立法院二度延會至8月31日

立法院會日前通過藍營提案「延長會期至7月31日止」，而今（13）日院會中，民眾黨團再度提案，建請再延長會期至8月31日。

總統府邀聽國安簡報　在野盼賴清德真出席

總統府邀聽國安簡報　在野盼賴清德真出席

強烈反對「不在籍投票」　黃智賢曝可怕後果：台灣選舉萬劫不復

強烈反對「不在籍投票」　黃智賢曝可怕後果：台灣選舉萬劫不復

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

替國小爭取經費挨批「擾民」　葉元之嘆：別把教育當鬥爭素材

替國小爭取經費挨批「擾民」　葉元之嘆：別把教育當鬥爭素材

關鍵字：

大罷免史哲高鐵陳揮文罷團賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面