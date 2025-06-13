車模林志玲牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

▲蔡語芯歷經19天搶救無效。（圖／翻攝蔡語芯臉書）



記者劉維榛／綜合報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯，5月在台北東區診所施打舒眠「牛奶針」後，當場昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬決定在昨（12日）拔管。對此，大千醫院麻醉醫師暨教學副院長賴賢勇遺憾嘆道，直指診所人員未經專業訓練，「提供如此的服務，根本就是在玩命，玩病人的命。」

醫師賴賢勇在臉書表示，被許多人問到，為何醫美診所在為客戶進行電波拉皮服務時，還要幫病人施打propofol (牛奶針），讓客戶睡著，「難道VIP客戶的服務要到這樣程度嗎？」

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賴賢勇也曝光「業內不為人知的秘密」，事實上，台北都會地區蠻多人有睡眠障礙問題，靠傳統口服助眠藥物，已經到藥物依賴的狀況，而施打靜脈注射的牛奶針，是一種能非常快速達到睡眠目的的方法，然而它是管制麻醉藥物，「絕對不允許被拿來當作助眠藥物。」

賴賢勇無奈透露，有些診所卻以電波拉皮治療來包裝，附加所謂的舒眠麻醉，其實正確名稱是靜脈麻醉，假借是自費醫美，其實是提供違法的靜脈麻醉給客戶睡眠服務。

賴賢勇說，對於長期睡眠障礙的人，往往有長期服用鎮定安眠藥的病史，對藥物有一定的抵抗能力，因此標準的牛奶針劑量，常常無法達到適當的睡眠深度，當增加劑量以希望達到睡眠時，卻很容易產生呼吸抑制，「睡著了，但是也不呼吸了」。

文中，賴賢勇也提到，最有名的案例，就是「流行樂之王」麥可傑克森因為他的家庭醫師幫他施打propofol助眠，結果造成呼吸抑制，缺氧而死亡。

對此，賴賢勇遺憾嘆道，每年都會重覆發生，因為醫美診所沒有完整的呼吸道專業訓練的醫療人員，卻提供如此的服務，「根本就是在玩命，玩病人的命！」

※本文獲醫師賴賢勇授權。