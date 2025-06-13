怒告1閨蜜+7網友！蔡語芯兄無奈被誤解　曝決定拔管關鍵：腦波是0

記者陸運陞、黃資真／新北報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯在北市大安區「法瑞診所」，施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬在12日忍痛拔管，卻被蔡的閨蜜們指控拿錢拔管，哥哥受訪強調「如果我妹救得起來，我一定全力救」，沒想到卻被抹黑，才會決定提告。

▲女模蔡語芯哥哥被指控拿完錢就拔管，怒告妹妹好友翁子涵與7名網友。（圖／記者陸運陞翻攝）



據了解，哥哥對閨蜜團之一的網紅翁子涵提告妨害名譽及個資法，同時對7名謾罵的網友截圖相關言論後，提告妨害名譽。哥哥受訪澄清，會發文問包包價值，是因為妹妹在銀行有積欠貸款，為了幫妹妹處理償還才詢問，自己本身也有1400萬的存款，根本不需要這些錢，卻被她的好友們誤解，相當冤枉又荒謬。

「如果我妹救得起來，我一定全力救」，哥哥嘆稱，妹妹到院前停止呼吸心跳已經30分鐘，即便最後救了回來，但醫院做的各項抽血、腦部斷層結果顯示，腦波是0，等同於她已經腦死，沒有甦醒機會，家人立場來說，也不希望她一直這樣痛苦的躺在病房，才會忍痛拔管，對於朋友如此的不諒解相當無奈。

哥哥難過表示，妹妹5月25日都還好好的，去一趟醫美診所人就在加護病房了，「我最愛的妹妹發生這種事情，誰都不能接受」。雖然診所有來談要用500萬和解，但他當下直接回應「我拿500萬給你，你把我妹恢復如初」，面對診所拿錢了事的態度令他氣憤不已。

▲蔡語芯的閨蜜們貼出他們下跪的影片，淚求哥哥不要拔管。（圖／翻攝babe.weng）