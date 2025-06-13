　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怒告1閨蜜+7網友！蔡語芯兄無奈被誤解　曝決定拔管關鍵：腦波是0

記者陸運陞、黃資真／新北報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯在北市大安區「法瑞診所」，施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬在12日忍痛拔管，卻被蔡的閨蜜們指控拿錢拔管，哥哥受訪強調「如果我妹救得起來，我一定全力救」，沒想到卻被抹黑，才會決定提告。

▲▼ 女模蔡語芯哥哥被指控拿完錢就拔管，怒告妹妹好友翁子涵與7名網友。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女模蔡語芯哥哥被指控拿完錢就拔管，怒告妹妹好友翁子涵與7名網友。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，哥哥對閨蜜團之一的網紅翁子涵提告妨害名譽及個資法，同時對7名謾罵的網友截圖相關言論後，提告妨害名譽。哥哥受訪澄清，會發文問包包價值，是因為妹妹在銀行有積欠貸款，為了幫妹妹處理償還才詢問，自己本身也有1400萬的存款，根本不需要這些錢，卻被她的好友們誤解，相當冤枉又荒謬。

「如果我妹救得起來，我一定全力救」，哥哥嘆稱，妹妹到院前停止呼吸心跳已經30分鐘，即便最後救了回來，但醫院做的各項抽血、腦部斷層結果顯示，腦波是0，等同於她已經腦死，沒有甦醒機會，家人立場來說，也不希望她一直這樣痛苦的躺在病房，才會忍痛拔管，對於朋友如此的不諒解相當無奈。

哥哥難過表示，妹妹5月25日都還好好的，去一趟醫美診所人就在加護病房了，「我最愛的妹妹發生這種事情，誰都不能接受」。雖然診所有來談要用500萬和解，但他當下直接回應「我拿500萬給你，你把我妹恢復如初」，面對診所拿錢了事的態度令他氣憤不已。

▲▼蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物。（圖／翻攝babe.weng）

▲蔡語芯的閨蜜們貼出他們下跪的影片，淚求哥哥不要拔管。（圖／翻攝babe.weng）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！23秒晃臀片激辣
印航黑盒子尋獲　專家曝「3大可能墜毀原因」
牛奶針害死蔡語芯　名醫黑底曝光
伊朗軍方最高將領身亡！　警告以色列、美國將付沉重代價
快訊／台3線「巨石狂砸」雙向封閉　現場畫面曝
豪雨彈狂砸「南部一片紅紫」　今天到明晨雨續炸
怒告閨蜜！蔡語芯兄曝決定拔管關鍵：腦波是0

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打包酒店妹衝摩鐵！妻蒐證「畫質太差」告輸了　她辯：業務需求

提款卡被前男友賣掉！她衰淪洗錢案被告　結局逆轉獲無罪

失神踩空跌落2m深機械車位　台中男慘摔「左手骨折」

牛奶針害死車模名醫黑底曝！港韓走私胎盤素　醫療廢棄物丟捷運

三寶媽接兒放學！被路人「強索2千」揮熱水瓶狂追　超扯畫面曝

快訊／暴雨襲南台灣！台3線「巨石狂砸」雙向封閉中　現場畫面曝

快訊／東勢農民醫院火警「警報狂響」緊急疏散150人　現場畫面曝

怒告1閨蜜+7網友！蔡語芯兄無奈被誤解　曝決定拔管關鍵：腦波是0

公車站之戀夢碎！搭訕失敗還被控跟騷　監視器+悠遊卡還他清白

高雄暴雨山區現況曝！1區「土石流黃色警戒」　已緊急撤離83人

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

打包酒店妹衝摩鐵！妻蒐證「畫質太差」告輸了　她辯：業務需求

提款卡被前男友賣掉！她衰淪洗錢案被告　結局逆轉獲無罪

失神踩空跌落2m深機械車位　台中男慘摔「左手骨折」

牛奶針害死車模名醫黑底曝！港韓走私胎盤素　醫療廢棄物丟捷運

三寶媽接兒放學！被路人「強索2千」揮熱水瓶狂追　超扯畫面曝

快訊／暴雨襲南台灣！台3線「巨石狂砸」雙向封閉中　現場畫面曝

快訊／東勢農民醫院火警「警報狂響」緊急疏散150人　現場畫面曝

怒告1閨蜜+7網友！蔡語芯兄無奈被誤解　曝決定拔管關鍵：腦波是0

公車站之戀夢碎！搭訕失敗還被控跟騷　監視器+悠遊卡還他清白

高雄暴雨山區現況曝！1區「土石流黃色警戒」　已緊急撤離83人

告NONO性侵「吹哨者2年收入掛零」！揭打官司背後辛酸：失去所有動力

快訊／台股收盤大跌214.87點　台積電跌15元至1030

打包酒店妹衝摩鐵！妻蒐證「畫質太差」告輸了　她辯：業務需求

汪小菲合體館長「脫口2詞」　陸網笑：不愧娶了2任台灣老婆

黃嘉千離婚1年近況曝光！回春臉上有光　何如芸驚：是不是交男友

提款卡被前男友賣掉！她衰淪洗錢案被告　結局逆轉獲無罪

失神踩空跌落2m深機械車位　台中男慘摔「左手骨折」

即起不加三色豆！「優質店家1句話」千人反驚：老闆幫我加爆

鹿港城隍廟「提早打烊」徵不到人原因曝　鬼月才能假日休假

新台幣爆升！　富邦金蔡明興：不宜太急太快

【阿嬤不要搶歌啦】萌娃嗨唱台語歌《粉紅超跑》宛如老練唱將

社會熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

藍營名嘴問美女議員「可以打砲嗎」仍活躍　朱學恒強吻入獄

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

2名高一生把老師打到頭破血流　1學期已記8+9支大過

閨蜜爆早整理「車模林志玲」遺物　家屬斥抹黑擬提告

即／桃園資源回收場深夜「全面燃燒」

被控「拿完錢就拔管」！蔡語芯哥怒告閨蜜團

「火鍋界PRADA」老闆曝被妻家暴抹黑　逼跪交出1億房產

即／高雄大雷雨轟炸！積水淹到家門口

男遭詐近百萬殯儀館前約面交　警一次逮3嫌

即／大雷雨開炸高雄　市民哀嚎：根本像颱風

更多熱門

相關新聞

治療大白肺病人「會用牛奶針」　醫曝關鍵

治療大白肺病人「會用牛奶針」　醫曝關鍵

有「回春名醫」稱號的醫師吳紹琥，替30多歲的蔡女施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女當場命危，在經歷了19天的搶救，家屬選擇不再急救。胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，牛奶針不應該拿來助眠，另外，如果要施打牛奶針，應該要在旁邊準備急救器材。

「牛奶針強效麻醉」是4級毒品　藥師曝3情況會用

「牛奶針強效麻醉」是4級毒品　藥師曝3情況會用

被控「拿完錢就拔管」！蔡語芯哥怒告閨蜜團

被控「拿完錢就拔管」！蔡語芯哥怒告閨蜜團

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

車模林志玲拔管！律師揭「半死不活」2程序自保

車模林志玲拔管！律師揭「半死不活」2程序自保

關鍵字：

車模蔡語芯牛奶針死亡閨蜜團影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

墜機前「所有東西都故障」影片流出

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面