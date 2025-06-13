閨蜜稱「車模林志玲」靈體還在！律師曝1原因：還無法動用她財產

網搜小組／劉維榛報導

「車模界林志玲」蔡語芯5月在診所施打「牛奶針」後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬昨（12日）決定拔管，未料閨蜜們卻指控，家屬拿完錢就拔管。「巴毛律師」陳宇安解釋，要使用昏迷中的病患財產，必須要去聲請監護宣告，流程得花半年之久，家屬才有可能去動用蔡女的財產。

面對蔡女昏迷19天且病況未見起色，家屬做出拔管的決定時，閨蜜們卻現身醫院哀求「再等等」、「我們也是家人...我們也是家人你知道嗎？」

不僅如此，其中翁姓閨蜜表示，醫師曾說蔡女的聽覺、感官仍在，靈體也在，「我們在現場，她（蔡女）感受得到的。」

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▲蔡語芯打牛奶針送命。（圖／翻攝蔡語芯臉書）



看完上述相關消息，「巴毛律師」在臉書粉專直言「超噁心！什麼你們也是家人？」若蔡女被硬救回來，但成了植物人或是癱瘓一生，這些閨蜜願意接回家照顧嗎、是否會付看護費？「還有哪個醫生會跟你說靈體還在？我信你個鬼。」

巴毛律師說，對於口口聲聲自稱閨蜜的人，通常遇到這種情況，確實一開始會來探望，但1年後就消失無影無蹤，「少在那邊情緒勒索，回去照顧好自己的家人好嗎」

該文曝光後，有些網友反酸沒人性，直指蔡女有積蓄，或許幾個月後真的會甦醒。對此，巴毛律師回應，首先醫師已經宣布腦死，再來病患在昏迷的時候，是不能動當事人的財產，「你是不是想去關？」

巴毛律師也補充解釋，若真的要使用昏迷中的病患財產，必須要去聲請監護宣告，讓法院裁定受監護人狀況無法表達或被辨識其意思，可以由特定親屬成為監護人，才有可能去動用蔡女的財產，這流程大概要花半年左右，意思就是「你要自己支付半年一個腦死病患的無效醫療費用」，閨蜜是否一人先拿100萬當作醫療費，再來要求家屬別拔管，「這樣比較有人性。」

對於拔管的沉痛決定，蔡女哥哥解釋，妹妹到院前停止呼吸心跳已經30分鐘，即便最後救了回來，但醫院做的各項抽血、腦部斷層結果顯示，腦波是0，等同於她已經腦死，沒有甦醒機會，家人立場來說，也不希望她一直這樣痛苦的躺在病房，才會忍痛拔管，對於朋友如此的不諒解相當無奈。

哥哥難過表示，妹妹5月25日都還好好的，去一趟醫美診所人就在加護病房了，「我最愛的妹妹發生這種事情，誰都不能接受」。雖然診所有來談要用500萬和解，但他當下直接回應「我拿500萬給你，你把我妹恢復如初」，面對診所拿錢了事的態度令他氣憤不已。