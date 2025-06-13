昏迷指數3「基本上是絕望」！林智群談拔管：繼續救，經濟過不去

▲蔡語芯打牛奶針，結果當場昏迷命危。（圖／翻攝蔡語芯臉書）



記者鄺郁庭／綜合報導

「車模界林志玲」蔡語芯5月在診所施打「牛奶針」（舒眠針）後，當場昏迷命危，昏迷指數長期維持3，陷入深度昏迷。歷經19天搶救無效，家屬12日決定拔管。對此，律師林智群就在粉專談拔管這個決定，「昏迷指數3，基本上就是絕望。不救，心裡過不去。繼續救，現實上（經濟上）過不去。」

蔡語芯有「車模界林志玲」封號，她因長期飽受失眠所苦，經親友介紹，今年前往台北東區法瑞診所接受舒眠電波療程，未料施打針劑後竟突然無呼吸心跳，送醫搶救後始終未能恢復意識，家屬12日忍痛拔管。

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林智群就在粉專表示，「昏迷指數3，基本上就是絕望。不救，心裡過不去。繼續救，現實上（經濟上）過不去。」

貼文引發討論，許多人直嘆，「有時候不只是經濟上的問題，親人繼續救常常是讓祂遭受更多的痛苦跟折磨，放手讓祂離開也是一種美德」、「有人可能以為3底下還有2或1……沒有，比3低的就是死亡了」、「『昏迷指數3』只代表昏迷，不代表植物人，更不代表腦死，臨床上蠻多狀況是昏迷之後甦醒的案例。如果是指牛奶針事件，她是已經判定『腦死』，甦醒過來的機率是0。」

還有人提到跪求家屬不要拔管的閨蜜，「我的想法，不能救，走了全家還有機會往前走，還能重生，不放手那就是只能在原地，一起跌下深淵，那些所謂的鬼蜜，講得容易，誰要出錢了？」