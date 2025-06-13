「車模界林志玲」閨蜜團下跪　律師喊噁心：變植物人你們照顧？

▲蔡語芯閨蜜團在醫院下跪，希望不要拔管。（圖／翻攝babe.weng）

記者施怡妏／綜合報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬在12日忍痛拔管，蔡的閨蜜團下跪求再等等，並指控家屬是為了遺產。對此，「巴毛律師」陳宇安直言，這樣的行為超噁心，若救回來變成植物人或是癱瘓，「你們要接回家照顧嗎？看護費用你們要付嗎？」

陳宇安律師在粉專發文，針對蔡語芯「閨蜜團」下跪求家屬不要拔管一事，認為這樣的行為超噁心，如果硬救回來，變成植物人或是癱瘓，「你們要接回家照顧嗎？看護費用你們要付嗎？長照你們要做嗎？」

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▲「車模界林志玲」女模蔡語芯。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

閨蜜團還說，感受到蔡女靈體還在，陳宇安律師傻眼喊「哪個醫生會跟你說靈體還在？？？？我信你個鬼」，醫生都說腦死了，後續無效治療的費用閨蜜要出嗎？

陳宇安律師指出，那些自稱「家人」的閨蜜，應先衡量自身能否承擔「家人應盡的責任」，否則僅是情緒勒索，「通常遇到這種狀況，一開始還會來探望，一年後人都不知道去哪裡，少在那邊情緒勒索，回去照顧好自己的家人好嗎」。

針對蔡語芯的閨蜜們指控拿錢拔管，哥哥強調「如果我妹救得起來，我一定全力救」，沒想到卻被抹黑。哥哥澄清，會發文問包包價值，是因為妹妹在銀行有積欠貸款，為了幫妹妹處理償還才詢問，自己本身也有1400萬的存款，根本不需要這些錢，卻被她的好友們誤解，相當冤枉又荒謬。

本文獲得「巴毛律師混酥團－陳宇安」授權轉載。