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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

印度墜機穿牆241人恐罹難　外交部：排除台籍旅客搭乘班機

▲▼印度航空發生波音787墜機。（圖／路透）

▲波音787墜機印度，機上乘客幾乎身亡。（圖／路透）

記者許力方／台北報導

印度航空（Air India）AI171號班機12日起飛後在印度西部城市阿美達巴（Ahmedabad）機場附近砸向建物、墜毀，造成至少290死的慘劇，當中包含印度、英國、葡萄牙、加拿大國籍等242名乘客，截至目前僅1人生還。我國外交部經查證，初步排除有台灣旅客搭乘該失事班機。

外交部表示，印度墜機案發生後已於第一時間向印度台北協會表達我國政府及人民的哀悼之意，並同步請我國駐印度代表處向印度外交部致意慰問。另經我國駐印度代表處及駐孟買辦事處分別向印度相關單位查證，初步排除我國籍旅客搭乘該失事班機。外交部及駐外館處將密切注意後續發展，並與印度方保持聯繫，以及時提供必要協助。

國人行旅印度期間，如果有緊急危難求助需要，請撥打駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-9810642658；駐孟買辦事處緊急聯絡電話：+91-8850842243；駐清奈辦事處緊急聯絡電話：+91-9600099511；或請國內親友撥打外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095。（E）

▼墜機事故僅1人倖存。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度航空波音787墜機。（圖／達志影像／美聯社）

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