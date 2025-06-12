印度空難「飛機撞上醫學生宿舍」　男大生跳樓撿回一命

▲印度航空一架波音787墜機，還撞入醫學生宿舍。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

印度航空一架班機12日下午剛起飛不久，隨即墜毀在機場附近，還撞上一間醫學院宿舍，造成至少50名學生送醫，詳細傷亡情況仍在釐清中。一名婦人表示，她兒子當時在宿舍2樓，所幸及時跳下逃生，才躲過一劫。

一名婦人拉米（Ramila）受訪時情緒激動地說，她本以為兒子遭遇不幸，後來聯繫上才得知，當時兒子在宿舍吃午餐，及時從2樓跳窗逃生，所以僅受到輕傷。稍早，至少50名學生被送往阿默達巴德公立醫院救治，許多醫學生家屬聚集在醫院。

▲印航墜機現場一片狼藉，稍早尋獲一名英國籍倖存者。（圖／路透）

印航一架波音787-8夢幻客機從古吉拉特邦（Gujarat）的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場起飛，原定飛往英國倫敦蓋特威克機場。不料起飛不到5分鐘，便向塔台發出求救訊號，並於當地時間下午1點17分墜毀。

班機撞上地面後，炸出一團火球，由於地點接近阿默達巴德公立醫院，過程中還撞上醫學院宿舍。當時有許多學生正在宿舍內午休，儘管當局尚未公布確切傷亡名單，但目擊者和學生證詞表明，宿舍內傷亡慘重，恐出現死傷者。

起初當地警方向外媒透露，機上242人應全數罹難，但稍早疑似又發現1名倖存者。由於班機墜毀後又撞上醫學生宿舍，現場死傷慘重，暫時難以分辨遺體屬於機上乘客，還是地面罹難者，因此詳細名單仍待當局釐清。目前救援工作仍在進行中。

▼波音787首次因空難全毀。（圖／路透）