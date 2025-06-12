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印度客機墜毀242死　航空專家點出關鍵細節：可能遭到鳥擊

記者趙蔡州／綜合報導

印度航空一架波音787-8、編號AI 171航班12日下午原定從阿默達巴德飛往英國倫敦，不料飛機下午1點37分剛起飛5分鐘就在阿默達巴德機場附近墜毀。印度航空專家分析，這場墜機事故初步來看可能是鳥擊造成的，鳥擊導致飛機2台發動機都失去了動力。

▲▼印度航空發生波音787墜機。（圖／路透）

▲印度航空墜機墜毀，專家分析懷疑是鳥擊造成。（圖／路透）

根據印媒NDTV、News18報導，印度前高級飛行員索拉布（Saurabh Bhatnaga）表示，初步來看，這次事故似乎是鳥擊導致，飛機兩台發動機因此都失去動力，「飛機起飛時都很正常的，但收起起落架後卻開始下降，這種情況只有在發動機失去動力或飛機無法產生足夠升力時才會發生」。

他強調，「從影片來看，起飛過程沒有任何異常，飛機也以可控的方式墜落，飛行員墜落前曾發出了求救信號，顯示當時確實處於緊急狀況」、「當然，具體事故原因仍必須等待調查結果」。

航空專家桑賈伊也認同索拉布的發言，表示鳥擊確實可以解釋為什麼飛機無法產生足夠升力，也指出機場外有非常龐大的住宅區，因此當地確實有鳥群活動的可能，究竟是不是鳥擊或其他因素，仍需等待更多的細節公布。

墜毀的客機上總共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

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