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印航墜機「11A乘客生還」自己走出殘骸　上衣染血、走路跛腳影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

印度航空一架波音787客機12日下午原定飛往英國倫敦，不料飛機起飛不久就在印度阿默達巴德機場附近墜毀，導致大量乘客罹難。印度媒體證實有一名座位在11A的40歲男乘客奇蹟生還，飛機墜毀後他還能自行走出殘骸，面對旁人的關心也有餘力回答跟揮手致意。

▲▼11A乘客生還！墜機現場「拿手機走出來」影片超震撼。（圖／翻攝自X）

▲11A乘客在飛機墜後，還能自行走出殘骸，面對旁人關心也有餘力回應。（圖／翻攝自X）

根據《印度斯坦時報》報導，維什瓦什墜機的衝擊造成胸部、腳步及眼睛周圍受傷，目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下說，飛機起飛30秒後，他就聽見一聲巨響，然後飛機墜毀了「一切都發生得太快了」，等他回過神來後，發現周圍都是屍體及飛機殘骸，嚇得他急忙逃離現場，直到後來有人發現他，才把他帶上救護車送醫。

網路上曝光的影片可以看見，維什瓦什當時身穿白色上衣、灰色褲子，右手拿著手機，上衣前後都能看見些許血跡，儘管走起路來一跛一跛的，但仍可以自行走路，面對旁人的關心也有餘力回應跟揮手致意，最後在救護人員的陪同下，坐上救護車離開現場。

維什瓦什透露，他在倫敦生活了20多年，妻子跟孩子都住在倫敦，最近跟45歲哥哥阿傑（Ajay Kumar Ramesh）到印度探望家人，直到12日才跟阿傑一起搭乘這架客機準備返回倫敦，他當時坐在飛機經濟艙的11A座位，阿傑則坐在飛機的另一側，事故發生後他一直聯繫不上對方，「拜託幫我找到他」。

墜毀的客機上總共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

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