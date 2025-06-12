印航墜機「11A乘客生還」自己走出殘骸　上衣染血、走路跛腳影片曝光

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025



記者趙蔡州／綜合報導

印度航空一架波音787客機12日下午原定飛往英國倫敦，不料飛機起飛不久就在印度阿默達巴德機場附近墜毀，導致大量乘客罹難。印度媒體證實有一名座位在11A的40歲男乘客奇蹟生還，飛機墜毀後他還能自行走出殘骸，面對旁人的關心也有餘力回答跟揮手致意。

▲11A乘客在飛機墜後，還能自行走出殘骸，面對旁人關心也有餘力回應。（圖／翻攝自X）

根據《印度斯坦時報》報導，維什瓦什墜機的衝擊造成胸部、腳步及眼睛周圍受傷，目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下說，飛機起飛30秒後，他就聽見一聲巨響，然後飛機墜毀了「一切都發生得太快了」，等他回過神來後，發現周圍都是屍體及飛機殘骸，嚇得他急忙逃離現場，直到後來有人發現他，才把他帶上救護車送醫。

網路上曝光的影片可以看見，維什瓦什當時身穿白色上衣、灰色褲子，右手拿著手機，上衣前後都能看見些許血跡，儘管走起路來一跛一跛的，但仍可以自行走路，面對旁人的關心也有餘力回應跟揮手致意，最後在救護人員的陪同下，坐上救護車離開現場。

維什瓦什透露，他在倫敦生活了20多年，妻子跟孩子都住在倫敦，最近跟45歲哥哥阿傑（Ajay Kumar Ramesh）到印度探望家人，直到12日才跟阿傑一起搭乘這架客機準備返回倫敦，他當時坐在飛機經濟艙的11A座位，阿傑則坐在飛機的另一側，事故發生後他一直聯繫不上對方，「拜託幫我找到他」。

墜毀的客機上總共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

The survivor of the plane crash in India Ramesh Vishwas Kumar is from Leicester in UK. Many others from Leicester were believed to be in the aircraft. Originally from Daman Diu. Walked out from hell fire. What a miracle! Prayers for his speedy recovery! pic.twitter.com/4ppFreFuqP — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025